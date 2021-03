I rimedi naturali per avere un alito fresco sono veramente tanti.

In precedenza ci siamo già occupati di alcuni metodi in grado di far fronte a questa situazione comune che comporta numerosi disagi (cliccare qui).

In questo articolo aggiungeremo qualche tassello in più per scoprire quali sono i fantastici rimedi naturali irrinunciabili per combattere l’alitosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Cause dell’alito cattivo

Le cause che possono provocare l’alitosi sono molteplici, ma un dato è comune: chi ne soffre avrà un odore sgradevole dell’alito e ciò è determinante ai fini del rapporto con gli altri.

Infatti, questa condizione è imbarazzante sia per chi la vive sia per chi si ritrova a colloquiare con la persona che soffre di questo problema.

Cosa fare per combattere l’alitosi?

Innanzitutto comprenderne la causa.

Questo problema può essere conseguenza di una scarsa igiene orale, può derivare dalla placca o dalle carie.

Può anche essere conseguenza del fumo, di assunzione di farmaci o malnutrizione.

Ancora, causa dell’alito cattivo o sapore amaro può essere per via di malattia legate al fegato o diabete.

Infine, molto diffusi, sono i disturbi legati all’apparato digerente che causano l’alitosi come, ad esempio, la gastrite.

Rimedi efficaci e poco conosciuti

Un metodo poco conosciuto ma che può di certo rientrare nella categoria di “quali sono i fantastici rimedi naturali irrinunciabili per combattere l’alitosi” è la clorofilla.

Questo rimedio non solo nasconde l’alito cattivo ma è in grado di evitare odori sgradevoli.

Infatti aiuta a rinfrescare l’intero cavo orale e, inoltre, pulisce il sangue che può essere intossicato.

Anche le piante amare come il carciofo o la genziana sono molto importanti per chi soffre di questo comune disturbo.

Svolgono un’azione eupeptica, in grado di stimolare la secrezione gastrica e salivare e facilitando così la digestione.

Esiste un prodotto molto conosciuto da chi è amante dalla cucina giapponese e cinese: la verde salsa wasabi.

Facendo attenzione a non esagerare, questo prodotto ha proprietà antibatteriche e digestive che faciliteranno l’eliminazione di batteri e disinfetteranno la bocca. ciò comporterà innumerevoli benefici e un alito più leggero.