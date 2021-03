La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva già anticipato che nella parte centrale del mese di marzo si sarebbero avute le prime ricariche o accrediti INPS. Ad essere interessate sono varie misure di sostegno economico, che vanno dal RDC alla PDC, dal bonus bebè a quello da 1.000 euro.

Dunque, entriamo nel vivo: soldi INPS in arrivo questi giorni dal bonus 1.000 euro al reddito e pensione di cittadinanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il bonus 1.000 euro

Partiamo subito dal pagamento del bonus da 1.000 euro. Precisiamo però che in questo caso si tratta della famosa indennità Covid prevista dai Decreti Ristori precedenti. Quindi, nulla a che vedere con il ristoro da mille euro atteso con il prossimo Decreto Sostegno (DS). Per essi, infatti, bisognerà prima attendere la pubblicazione del nuovo decreto.

In questo caso invece il pagamento dei mille euro coinvolge solo chi nel corso del Decreto quater ne era rimasto escluso. E precisamente chi tra essi aveva inoltrato domanda di riesame ed è stato accolto. In questo caso tra il 12 e il 13 marzo si dovrebbe ritrovare l’accredito.

Pensione e reddito di cittadinanza

Procedendo con le date del calendario arriviamo a lunedì 15 marzo, praticamente subito dopo questo weekend.

Sarà il giorno dell’accredito per chi ha fatto la domanda di pensione di cittadinanza (PDC) e attende il primo pagamento in assoluto. Ovviamente a patto che la relativa domanda abbia dato esito positivo.

Sempre a partire da lunedì 15 marzo sarà la volta dell’accredito della rata del RDC per due distinte categorie di beneficiari. Ossia per chi lo percepirà per la prima volta in assoluto (come per il caso della PDC). E chi invece tornerà a incassarlo dopo il mese di stop obbligatorio per tutti coloro che hanno terminato i primi 18 mesi di sostegno.

Sempre in tema di RDC, nell’articolo di cui qui il link abbiamo visto a chi potenzialmente può convenire il passaggio dal RDC al REM. Il riferimento è alle 4 rate REM che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere approvate dal DS.

Bonus bebè: soldi INPS in arrivo questi giorni dal bonus 1.000 euro al reddito e pensione di cittadinanza

Procedendo oltre con le date del mese di marzo, giungiamo al bonus bebè. Ricordiamo che il sussidio di febbraio non era stato ancora accreditato. Ora le date dei pagamenti in questi casi dovrebbero essere intorno al 23 marzo. Quindi l’attesa è per gli inizi dell’altra settimana.

Per saperne di più sulle relative disposizioni di pagamento basta accedere (tramite SPID) al fascicolo previdenziale. Infine ricordiamo che il bonus bebè andrà avanti regolarmente fino all’estate. Da luglio 2021 in poi, infatti, è previsto il debutto dell’assegno unico sui figli. Il quale, nella sostanza, assorbirà tutte le altre precedenti misure di sostegno previste dal legislatore a beneficio delle famiglie con figli.

Dunque, soldi INPS in arrivo questi giorni dal bonus 1.000 euro al reddito e pensione di cittadinanza

Infine resta da attendere il DS per quanto riguarda gli altri pagamenti. Stiamo parlando del REM (si parla di 4 rate), NASPI e famoso Bonus 1.000 per lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti e partite IVA.

Inoltre il nuovo DS dovrebbe contenere disposizioni anche in tema di congedi parentali. Tipo gli arretrati dei mesi scoperti fino allo scorso gennaio.

Ci siamo dunque: soldi INPS in arrivo questi giorni dal bonus 1.000 euro al reddito e pensione di cittadinanza.