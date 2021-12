Superati i 50 anni, per molti, guardarsi allo specchio è un po’ come sfidare la propria autostima: non ci si piace più.

Non bisogna fantasticare più di tanto per rintracciare i motivi di un tale rifiuto: le rughe e i primi capelli bianchi sembrano ostacoli insormontabili.

Tuttavia, abbiamo già parlato di alcune strategie che potrebbero aiutarci a contrastare efficacemente i segni del tempo. Ad esempio, per sfoggiare una pelle più luminosa basterebbe usare sapientemente questo insospettabile prodotto make-up.

Cura del cuoio capelluto

A questo punto, occorre una precisazione. Solitamente, ci concentriamo molto più sui trattamenti anti età del viso mentre l’attenzione verso la chioma si limita a tinte occasionali.

In realtà, il cuoio capelluto merita la stessa accortezza riservata alla pelle del volto, soprattutto se l’obiettivo è quello di dimostrare qualche anno in meno.

Maschere e trattamenti detox favorirebbero infatti la lucentezza e l’elasticità del capello, agendo anche sul fronte anti caduta.

Un buono scrub, poi, riesce a eliminare tossine e impurità: i bulbi piliferi risultano più liberi e ossigenati e la crescita agevolata.

Per un’azione pulente e nutriente possiamo affidarci a prodotti specifici o anche provare questo rimedio della nonna. Peraltro, non è necessario mescolare strani ingredienti: per capelli voluminosi bastano un cucchiaino di questo comunissimo alimento e questi semplici accessori.

La soluzione, spesso, si nasconde in cucina

Una prima opzione consiste proprio nell’aggiungere un cucchiaio di sale grosso al normale shampoo.

In alternativa, è possibile mescolare dello zucchero con il balsamo per fare lo scrub; in caso di cute secca, invece, meglio sostituire quest’ultimo con dell’olio.

Ulteriore variante, adatta però solo ai capelli non tinti, prevede di miscelare una parte di bicarbonato con tre di acqua.

Qualunque sia il rimedio scelto, non sottovalutiamo l’importanza di un corretto massaggio sfruttando i polpastrelli e non la punta delle dita.

Ricordiamo, poi, che si tratta pur sempre di rimedi della nonna, consigliamo, quindi, di chiedere sempre il parere degli esperti di questo settore, prima di procedere con questi scrub naturali.

Per capelli voluminosi bastano un cucchiaino di questo comunissimo alimento e questi semplici accessori

Anche la scelta degli accessori giusti, anche senza pettinature particolari, è fondamentale per illuminare il viso e dare un tocco di eleganza all’acconciatura.

Tra i protagonisti mollette ed elastici con dettagli luccicanti e preziosi: i punti luce vivacizzano e nobilitano anche il taglio più anonimo.

Un altro must per valorizzare la chioma in maniera ancora più chic e raffinata sono le perle, tornate alla ribalta per l’autunno/inverno 2021.

Sapientemente intrecciate su fili, cerchietti o accessori rappresentano il tocco di classe perfetto anche nelle giornate più grigie.

