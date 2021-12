Il caffè per alcuni italiani non è una bevanda come le altre, ma un vero e proprio rito. La patria del caffè per eccellenza è sicuramente Napoli ma sono davvero in tanti ad amarlo. Il suo sapore intenso e il profumo inebriante hanno conquistato tutto il resto del Mondo.

Oggi l’espresso si può preparare in tanti modi, con macchine con le cialde, le capsule o il caffè macinato. Sicuramente utili e pratiche per chi non ha tempo o voglia di aspettare. Ma il caffè preparato con la moka ha tutto un altro gusto per i veri appassionati.

Ecco 5 errori da evitare per preparare un caffè sempre buono e cremoso anche con la caffettiera di casa

Se ci capita di non fare un buon caffè, la prima colpa la diamo al tipo di caffè. Infatti pensiamo sia l’aroma sbagliato o che la qualità non sia un granché. In realtà il problema potrebbe non essere del caffè in sé ma nella grana. Se troppo fine per la nostra moka potrebbe servire una grana più grossa. Meglio ancora con un macinato fresco, quello è tra i caffè più buoni.

Stessa cosa per quanto riguarda la conservazione. Magari il caffè era di buona qualità ma se conservato male ha perso la sua intensità. Non lasciamolo nella confezione aperta richiusa alla buona. Trasferiamolo sempre in un contenitore ermetico per preservarne il gusto e l’aroma.

Un altro errore molto comune è la quantità di acqua che mettiamo nel serbatoio. Non solo la giusta quantità di caffè macinato ma non dobbiamo neanche esagerare con l’acqua sotto il filtro. Questo perché se superiamo la valvola la blocchiamo dalla sua funzione e “annacquiamo” il caffè. Limitiamoci ad un livello poco sotto la valvola, meglio se a metà.

Passiamo ora al fornello

Se abbiamo fretta posizioniamo la fiamma media. Lo fanno in tanti per far uscire prima il caffè ma questo compromette il gusto e lo brucia. Per salire ha bisogno del suo tempo, non lo affrettiamo e usiamo la fiamma bassa sempre.

Ultimo e forse più diffuso errore, non girare il caffè nella moka. Esatto, prima di versarlo nelle tazzine il caffè va girato nella caffettiera. Oppure in un pentolino in acciaio tipo bollilatte se vogliamo fare anche la cremina.

Quindi, ecco 5 errori da evitare per preparare un caffè sempre buono e gustoso anche con la caffettiera di casa. Non serve per forza andare al bar o comprare una macchina per espresso per fare un buon caffè. Basta solo conoscere qualche trucchetto e il nostro caffè sarà intenso anche a casa.

Un ultimo consiglio

Se abbiamo più di una moka a seconda delle varie tazze probabilmente non le usiamo sempre tutte. Magari quella da 8 tazze la tiriamo fuori solo per gli ospiti e il sapore non è un granché. Per evitare di fare un paio di carichi a vuoto e preservare la guarnizione basta usare un trucco. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Con questo segreto diciamo addio al brutto sapore della moka poco usata”.

