La fine dell’anno si avvicina e il Natale è ormai alle porte. Tutti si affaccendano con i preparativi delle feste, pensando a regali e soprattutto al cibo. Ma non c’è cenone o pranzo natalizio se mancano le bevande con cui brindare. Infatti, in questi casi, se si può, si mette da parte l’acqua, che servirà solo per buttare giù l’abbondanza di cibo.

Durante i pasti, invece, per accompagnare, servono assolutamente del buon vino o delle bollicine di ottima qualità. Solitamente siamo abituati al solito spumante o addirittura al costoso champagne francese. Oppure ci sono persone che preferiscono un buon drink preparato al momento. Purtroppo, però, spesso si rischia di esagerare e avere brutte conseguenze.

Un’alternativa più economica e sana per un pieno di bollicine

Ecco perché resteremo di stucco dopo aver scoperto questa opzione innovativa. Non solo con spumante e spritz, brindiamo a Natale e Capodanno con questo gustoso drink frizzante che sta spopolando. Infatti, spesso cerchiamo alternative meno dispendiose ma che mantengano una buona qualità. In passato abbiamo parlato del vino senza solfiti, perché c’è sempre chi cerca bevande che impieghino meno alcol e zuccheri.

Il drink che presentiamo oggi riassume tutte queste caratteristiche. Meno alcolico ma altrettanto spumeggiante, leggero ma capace di stimolare tutte le papille gustative. Infine, meno costoso di tanti vini e specialmente di champagne e spumanti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Non solo con spumante e spritz, brindiamo a Natale e Capodanno con questo gustoso drink frizzante che sta spopolando

Proviene dall’Asia ed è famoso perché gli si attribuirebbero proprietà curative e digestive. Si chiama Kombucha e nasce dal tè nero fermentato. E negli ultimi anni il kombucha si è rivelato un ingrediente di tendenza per creare nuovi cocktail “salutari”.

Il minor grado alcolico e il particolare sapore fermentato lo ha reso protagonista di una rivoluzione mondiale di mixologist. Nei locali più chic del Mondo aggiungono kombucha al posto di soda e acqua tonica. Infatti, questa bevanda non manca mai di una nota dolce che dà equilibrio al mix. Invece, chi desidera una nota più alcolica e un grado maggiore di frizzantezza, può scegliere l’hard kombucha.

Nascono così cocktail a base di kombucha, succo d’arancia e scorza di limone. Per un gusto più esotico si aggiunge il frutto della passione, un distillato di mela e sciroppo di menta. Altro ingrediente perfetto da unire è il latte di cocco o il succo di zenzero fresco. Insomma, col kombucha le possibilità di abbinamento sono infinite. Quindi non aspettiamo per provare le nostre doti di barman e inventiamo il nostro speciale cocktail delle feste.

