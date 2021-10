I capelli sono una parte fondamentale del nostro look, determinante nel renderci uniche e speciali.

Una tinta piuttosto che un’altra è in grado di definire la nostra personalità, farci sentire a nostro agio e sicure di noi stesse.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci sono donne che amano cambiare spesso tonalità, altre che di un determinato colore ne fanno il proprio “marchio di fabbrica”.

Quel che è certo è che tutte, almeno una volta all’anno, pensiamo ad un cambio radicale.

A volte infatti basta davvero una semplice seduta dal nostro parrucchiere per mettere un punto e ripartire.

Quella sfumatura o quel particolare taglio potrebbero davvero darci lo sprint per farci cambiare rotta anche su altri versanti, o almeno così ci piace pensare.

Perché il colore dei capelli è anche uno stato d’animo.

Ecco il colore capelli dell’autunno 2021 che regala 10 anni in meno grazie anche a questa tecnica

Sappiamo bene che un determinato taglio o un colore particolare possono essere in grado di togliere diversi anni sulla carta d’identità ed illuminare il volto.

A questo proposito ecco un test semplice e veloce per scoprire quale acconciatura fa al caso nostro.

In ambito tinte invece, dalle passerelle e dagli hairstylist arriva la conferma del fatto che un colore più di altri spopolerà nei prossimi mesi.

Nonostante ciò, presenteremo anche delle alternative per chi non ama questa colorazione o preferisce altre tonalità.

Ce n’è davvero per ogni gusto, esigenza ed incarnato, soprattutto se alla colorazione si chiedi di abbinare una particolare tecnica che assolve proprio a questo compito.

Si tratta del face framing, che significa letteralmente “incorniciare il viso”, e prevede la schiaritura delle ciocche ai lati del volto.

Di solito basta scendere di due o tre toni per cambiare letteralmente aspetto ed apparire raggianti e ringiovanite.

Colori caldi e vibranti ma modulabili

Ecco il colore capelli dell’autunno 2021 che regala 10 anni in meno grazie anche a questa tecnica del face framing.

Si tratta del castano bronzo.

Con il castano bronzo si aggiunge un tocco di luminosità al classico castano grazie a sfumature tendenti al ramato, da accentuare intorno ai lineamenti.

Tuttavia, per chi non ama le colorazioni particolarmente calde e sfaccettate, il castano moka dal sottotono freddo è un’ottima alternativa.

Per le bionde invece il trend di quest’anno è il caramel blonde.

Una nuance che ricorda il colore delicato del caramello, ma che può mettere d’accordo qualsiasi incarnato bilanciando ad arte schiariture calde e fredde.

Infine, ma non in ordine di importanza, una bella dritta anche per le rosse: il golden copper.

Questo rosso ramato è un’esplosione di luce e sensualità ed al tempo stesso di naturalezza.

Non resta che fissare un appuntamento dal parrucchiere e lasciarsi ispirare da questi consigli!

Approfondimento

Per avere capelli sempre perfetti anche con pioggia ed umidità basta questa particolare spazzola e qualche trucchetto