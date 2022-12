Lascerà tutti a bocca aperta questa decorazione natalizia perfetta per abbellire la porta d’ingresso

Decorazione natalizia perfetta per abbellire la porta d’ingresso-proiezionidiborsa.it

Non vogliamo addobbare la porta di casa con la solita decorazione? Ecco un’idea creativa per abbellirla in poche e semplici mosse. Vediamo cosa occorre.

Le festività natalizie sono il periodo più atteso dell’anno. Tutto si illumina e diventa magico.

Le luci e le decorazioni invadono le strade, le vetrine si animano, la gente entra ed esce dai negozi per cercare il regalo perfetto e i mercatini sono affollati. Insomma, ogni angolo della città prende vita.

Come addobbare la casa

Anche le nostre case vengono addobbate per l’occasione. Di solito si inizia ad allestirle già dai primi giorni di dicembre ed è un momento perfetto da condividere con tutta la famiglia.

Spesso ci occupiamo solo dell’albero di Natale. Compriamo tutto quello che serve per renderlo unico e speciale. Ogni anno sostituiamo le palline, i fiocchi, i nastrini e le luci.

Ma per fare un figurone con i parenti e gli amici che verranno a trovarci per le feste dobbiamo necessariamente occuparci non solo degli addobbi dell’albero.

Ad esempio, allestire la tavola per il pranzo di Natale potrebbe essere una buona idea. Non solo utilizzare una classica tovaglia rossa, ma anche un bel centrotavola sarebbe perfetto. Dei fiori freschi, delle candele o una decorazione creata con le nostre mani. Possiamo abbellire la tavola come preferiamo.

Lascerà tutti a bocca aperta questa decorazione natalizia facile da creare in casa

Ma c’è una decorazione che a Natale non deve proprio mancare nelle nostre case. Parliamo della ghirlanda, uno dei simboli natalizi più importanti. La possiamo acquistare in diversi materiali, ma sempre della classica forma circolare.

La ghirlanda è un oggetto perfetto per addobbare la porta di casa. Se ne vogliamo una speciale ed elegante, possiamo crearla con le nostre mani. Basta solo un pizzico di fantasia e molta voglia di divertirsi.

Per realizzare la nostra ghirlanda ci serviranno: un cartoncino spesso, dei fiori di cotone, delle stecche di cannella, delle pigne e della colla a caldo.

Come realizzare la nostra ghirlanda casalinga

Iniziamo disegnando sul cartoncino la forma di un cerchio (decidiamo noi la grandezza) e ritagliamola.

Ora non ci resta che fissare con la colla a caldo le pigne alternandole con i fiori di cotone. Attendiamo qualche minuto e incolliamo anche qualche stecca di cannella.

Al posto di questa spezia possiamo anche utilizzare della lavanda. Oppure, per dare un tocco di colore alla nostra decorazione fai da te, usare dei nastri colorati.

Non dimentichiamo di realizzare un piccolo cappio che ci servirà per appendere la ghirlanda alla porta. In poche e semplici mosse possiamo creare un ornamento davvero speciale ed elegante.

Lascerà tutti a bocca aperta questa decorazione natalizia se inseriamo anche delle lucine a led, facili da trovare in molti negozi. La parte finale, quella dove si inseriscono le batterie, si può facilmente nascondere sul retro della nostra ghirlanda.