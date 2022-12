C’è un interruttore nascosto nel vano portaoggetti delle auto ma in pochi sanno a cosa serva

Nel vano portaoggetti delle auto mettiamo di tutto dal libretto dell’auto al make up. In questo vano, però, c’è un interruttore nascosto con una funzione utilissima che andremo a scoprire.

In realtà, questo pulsante potrebbe semplificarci la vita in molte occasioni. Soprattutto quando viaggiamo per lunghi tragitti in estate, il misterioso interruttore potrebbe rivelarsi salvifico.

C’è un interruttore nascosto nel vano portaoggetti delle auto: ecco dove si trova esattamente

Il vano portaoggetti delle auto, fino a qualche tempo fa era l’unico posto dove riporre degli oggetti nell’abitacolo. Al giorno d’oggi le auto sono piene di nicchie, spazi extra e scomparti dove riporre le monetine, la bottiglietta d’acqua, lo smartphone etc.

Solitamente, il vano portaoggetti è posizionato sotto al cruscotto, lato passeggero. Sul libretto d’istruzioni del veicolo si trova la descrizione di queste funzioni poco conosciute. Quasi tutte le auto con il climatizzatore hanno questo interruttore ed esattamente lo troviamo sul fondo del vano portaoggetti. Nella maggior parte dei casi si trova a lato di una presa USB dove collegare il caricabatterie del cellulare.

Lo contrassegna il simbolo di un fiocco di neve. Può essere un pulsante, una manopola o una levetta, questo dipende dal modello dell’auto. Azionando questo pulsante il nostro cassetto portaoggetti si trasformerà in un minifrigorifero.

In cosa consiste questa utile funzione

Semplicemente, girando la manopola o alzando la levetta, convoglieremo parte dell’aria condizionata nel vano. In pochi minuti il nostro cassetto sarà in grado di refrigerare bibite, gelati, medicine che necessitano di esser tenute in fresco. Ovviamente, dovremo accendere il climatizzatore.

Cosa non mettere mai nel vano portaoggetti

Pochi conoscono anche il vero nome di questo scomparto: si chiama glove box ossia vano porta guanti. In realtà, vi riponiamo di tutto tranne che i guanti!

Potremmo inserirvi un piccolo kit per il pronto soccorso. Questo spazio si rivela molto comodo anche per inserire il triangolo e il gilet catarifrangente che, ricordiamo, vanno tenuti obbligatoriamente nell’abitacolo. Ci sono, però, degli oggetti che sarebbe meglio non riporvi mai.

Documenti personali e telecomando del garage

Per primi annoveriamo tutti i documenti o le carte che contengono dati personali. Molte agenzie assicurative internazionali mettono in guarda gli automobilisti che i ladri di auto subito dopo aver forzato le serrature, rovistando nel vano portaoggetti in cerca di dati da rubare.

Con i nostri dati, infatti, possono sapere dove abitiamo e svaligiare la casa vuota mentre siamo fuori con l’auto. È infatti importante non tenere nel glove box il telecomando del basculante del garage di casa.

Scontrini, ricevute e fatture

Dobbiamo badare di non lasciare fatture o ricevute dove sia visibile il nostro indirizzo di casa ma soprattutto il numero della carta di credito. Infatti, sono informazioni utilissime per i ladri d’identità.

Le batterie

Anche le batterie sono fra gli oggetti che non dovremmo riporre nello scomparto sotto al cruscotto. Quando appunto non lo utilizziamo come minifrigo, le temperature in estate possono essere molto elevate e causare il deterioramento delle batterie e talvolta anche delle perdite di liquido. Ora, quindi, sappiamo che c’è un interruttore nascosto nel vano portaoggetti delle auto e cosa non riporvi mai.