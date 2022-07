Andiamo a dormire e la mattina dopo i nostri capelli sono tutti arruffati ed elettrici. E così, dopo aver fatto colazione ed esserci lavati, passiamo un bel po’ di tempo a sistemare i nostri capelli. Molte volte decidiamo di fare la doccia prima di andare a dormire, così magari la mattina possiamo dormire quei 20 minuti in più.

Puntualmente, invece, dobbiamo perdere del tempo a sistemarli anche se sono puliti, perché lavati la sera prima. Ma c’è un modo per avere i capelli perfetti la mattina appena svegli?

Le pratiche messe in atto sono tantissime, così come i consigli. Alcuni possono essere validi; altri, invece, potrebbero andare a tirare e stressare il capello, come ad esempio dormire con i capelli legati.

In realtà il segreto per evitare che i capelli diventino elettrici la mattina dopo è nella scelta dei tessuti su cui dormiamo. Il materiale giusto non sarà solo utile per i nostri capelli, ma anche per il nostro viso.

Per capelli perfetti e non elettrici la mattina dopo, possiamo usare questo rimedio durante la notte

Per avere capelli perfetti sicuramente una delle prime cose che dobbiamo fare è procedere correttamente con l’asciugatura. Quello che è meglio fare, infatti, è usare il cotone di una vecchia Tshirt che ormai non usiamo più per asciugare i nostri capelli. È importante tamponare e non sfregare.

Poi possiamo passare alla normale asciugatura con l’asciugacapelli. In commercio ci sono dei nuovi oggetti che rimuovono l’umidità andando ad asciugare il capello senza rovinarlo. Questi sono un’ottima sostituzione al solito asciugacapelli che genera aria calda.

Per la notte, invece, usiamo le federe dei cuscini in seta. Queste sono fantastiche per evitare che i nostri capelli diventino elettrici oppure che si rovinino o che diventino crespi. Saranno morbidissime non solo sulla pelle, ma anche sui capelli. E in questo modo la mattina successiva potremo svegliarci con dei capelli perfetti.

Ma non sono utili solo ai capelli. Infatti dormire con una federa in seta fa bene anche alla pelle. Infatti si dice che dormire sulla seta crei un attrito minore sulla pelle rispetto ad altri tessuti e che quindi riduca le rughe e le possibili irritazioni.

E per dormire veramente bene non dimentichiamo di mettere sugli occhi una mascherina da notte, anche questa ovviamente in seta. Ma comunque per capelli perfetti e non elettrici la mattina dopo, possiamo dormire con una bellissima federa in seta.

