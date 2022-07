Una scarpa indossata tantissimo d’estate è il sandalo con le doppie fibbie. Una scarpa oggi iconica, dal design unico e dal comfort assicurato. Ci sono vari marchi e modelli in commercio che possiamo trovare nei negozi di calzature. Oppure c’è sempre l’opzione online: infatti è possibile acquistare i sandali anche online, l’importante è sapere il numero.

I sandali d’estate sono molto amati e super indossati, infatti stanno bene praticamente con tutto: con i jeans larghi a vita bassa, ma anche con quelli corti o con le gonne. Ma con il tempo potrebbero sporcarsi. E quindi, come per tutte le scarpe, dobbiamo trovare un modo per lavarle.

Escludiamo immediatamente la lavatrice

I sandali in pelle non possono e non devono essere lavati in lavatrice. Anche se li mettiamo in lavatrice a 30 gradi senza centrifuga. La lavatrice non fa proprio per loro. Per questo motivo dobbiamo trovare un’altra soluzione che non li rovini, ma che al tempo stesso li lavi.

Perché una delle cose più comuni nei sandali è la suola che si annerisce. Quindi, invece di andare in giro ogni anno con una scarpa sporca, possiamo tranquillamente pulirla a casa.

Togliamo la puzza di piedi e laviamo i nostri sandali con questi facili passaggi

La pulizia va affrontata in due modi. La prima riguarderà la suola, e quindi quella parte dove poggia il piede. La seconda, invece, riguarda la pulizia della tomaia.

Partiamo allora dalla parte alta del sandalo, che è la tomaia. La prima cosa da fare è aprire le due fibbie che chiudono il sandalo. Prendiamo uno spazzolino o una spazzola con delle setole in nylon e rimuoviamo i vari segni o macchie presenti.

Per quanto riguarda la suola, invece, il discorso è diverso. Anche perché la maggior parte dello sporco si troverà qui.

Per mantenere la pelle della suola morbida possiamo pulirla sempre con uno spazzolino con delle setole in nylon. Per pulirla in modo approfondito possiamo prendere un panno umido e passarlo sulla suola. Poi possiamo usare uno spazzolino e del sapone neutro per grattare via il nero.

Per contrastare la sudorazione, invece, possiamo usare del talco. Infatti, a fine giornata, dopo che abbiamo usato le nostre scarpe, possiamo mettere sulla suola un pochino di polvere di talco che andrà a catturare il sudore. Quando, poi, vorremo riutilizzare i sandali, basterà rimuovere il prodotto rimasto sulla superficie. E così togliamo la puzza di piedi e laviamo i nostri sandali in pochissimo tempo senza sforzi.

