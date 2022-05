Dopo una lunga giornata al lavoro non si vede l’ora di arrivare a casa e di dormire. Spogliarsi di tutto quello che abbiamo indossato durante il giorno, doccia calda e poi sotto le coperte per fare il famoso sonno ristoratore. Quello che rigenera, quello dove la mattina seguente uno si sveglia che è un fiore appena sbocciato. Per dormire ancora meglio prima della doccia possiamo anche esfoliare il corpo usando uno scrub economico, ma efficace.

E se ogni dormita fosse così? Sarebbe veramente una cosa spettacolare. Il poter dormire profondamente, come se si entrasse in una specie di trans della mente. Il cervello si riposa, i muscoli si riposano e la giornata dopo si affronta con il sorriso.

Prima di entrare nel vivo del discorso, capendo in che modo possiamo dormire profondamente e svegliarci la mattina dopo con la pelle sotto gli occhi distesa, c’è un’altra cosa da fare.

Dobbiamo sapere che in passato sotto il letto si mettevano delle foglie di alloro. Queste foglie non servono però a conciliare il sonno, ma vanno ben oltre. Motivo per cui è importante metterle sotto il materasso.

Altra cosa a cui dobbiamo badare è il telefono. Questo però c’entra con il dormire. Infatti dobbiamo evitare di stare al telefono prima di andare a dormire. Usanza ormai molto diffusa, soprattutto tra i giovanissimi. Dobbiamo però evitarlo, perché la luce del telefono potrebbe disturbare il nostro sonno.

Ecco come fare per dormire bene e avere la pelle intorno agli occhi bella distesa

Oltre al telefono, che dobbiamo evitare di usare prima di andare a dormire, c’è invece un oggetto che dobbiamo usare.

Stiamo parlando della mascherina per gli occhi. Oggetto abbastanza odiato, perché definito scomodo. Ma più la si usa più se ne avrà bisogno. La mascherina sugli occhi è in grado di regalare un sonno ristoratore magnifico. La mattina dopo ci sveglieremo con una tale rilassatezza nel corpo che ogni cosa sarà magica.

Inoltre, la mascherina sugli occhi, mentre dormiamo, crea una protezione tra l’occhio e l’esterno. In questo modo sarà protetto da agenti esterni.

Come prenderla?

Magari già si sa, in caso contrario ricordiamocelo, ma per limitare la comparsa di rughe sul viso dobbiamo usare le federe del cuscino di seta. Questo tessuto infatti rimane morbido sul viso e non andrà a creare delle pieghe.

Stessa cosa vale allora per la mascherina sugli occhi. Scegliamola di seta, in questo modo sugli occhi avremo un morbido abbraccio. E prima di andare a dormire, negli occhi, possiamo mettere delle gocce per idratarli, così non saranno mai secchi. Ed ecco come fare per dormire bene e avere gli occhi rilassati.

Lettura consigliata

Se il nostro smartphone ha la memoria piena sono questi i file nascosti da cancellare