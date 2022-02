Il taglio dei capelli è un elemento molto importante, che caratterizza l’immagine e l’aspetto di una persona. Tagliare i capelli è un modo molto efficace per rinnovare il proprio look. Con la primavera in arrivo, questo è il periodo più giusto per dare una rinfrescata anche alla propria immagine. Nei giorni scorsi, già abbiamo avuto modo di vedere le tendenze della prossima stagione. Ecco ad esempio un taglio perfetto per chi è indecisa tra il bob e il pixie cut. Un’altra tendenza che sta già avendo grande successo, è questo taglio che ringiovanisce e sta bene praticamente a tutte, dalle ragazzine alle over 50 e 60. Per quanto invece riguarda la tinta, vanno molto questi colori caldi e luminosi.

Nelle prossime righe sveleremo un altro taglio da appuntarsi e richiedere al proprio parrucchiere di fiducia.

Per capelli mossi o lisci, questo taglio di capelli medi con frangia spopolerà ed è perfetto anche a 50 anni

Come ben sappiamo, le mode ritornano ciclicamente. Il caschetto è un grande classico intramontabile. Si tratta di una pettinatura semplice ma che si presta a numerose varianti. Lo possiamo infatti portare più o meno lungo. Si può pettinare in tanti modi: all’indietro, con la riga di lato o con la riga in mezzo. Con o senza frangia. Insomma, le possibilità per variare un taglio apparentemente banale sono davvero tante. Per la primavera 2022, il caschetto tornerà alla ribalta nella cosiddetta versione tucked bon con frangia a tendina. A rilanciarlo è stato l’hairstylist britannico James Earnshaw. Nel giro di pochi giorni, questo look è diventato virale su Instagram, Tik Tok e i vari social.

Il tucked bob è un caschetto medio corto, voluminoso e leggermente scompigliato. Il termine “tucked” significa “rimborsato”. Le punte devono infatti essere piegate un po’ verso l’interno, in modo da creare volume e un’aria elegante. Il risultato finale è molto arioso.

La lunghezza giusta per questo taglio è alla mascella.

La particolarità trendy sta nella frangia

Come già preannunciato, la particolarità di questo caschetto, per la versione primavera 2022, sta nella presenza della frangia. Un elemento che immediatamente ringiovanisce perché dona un’aria dolce, delicata e sbarazzina. In particolare, la frangia suggerita dall’hairstylist inglese è la curtain bang, ovvero la frangia a tendina. Ci sono tanti modi per portarla. La possiamo lasciare aperta sulla fronte oppure portata su un lato, a mo’ di ciuffo.

Ovviamente, anche la lunghezza della frangia può variare in base ai gusti e alle esigenze di ognuna. Molte, ad esempio, amano portarla molto lunga, a livello delle sopracciglia, quasi a coprire gli occhi.

Per chi ha i capelli mossi, l’ideale è portarla corta e un po’ scompigliata. Infine, per chi sa osare e vuole farsi notare, suggeriamo l’idea di una frangia scalata abbinata ad un colore vivace.

Insomma, come si può aver compreso, adatto per capelli mossi o lisci, questo taglio si presta a tantissime varianti. Sarà quindi impossibile creare un look banale e anonimo.