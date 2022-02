La pizza fritta napoletana è uno degli street food più antichi e caratteristici della tradizione. Nata in periodo di carestia ormai è diventato uno dei piatti simbolo partenopei. Dal gusto semplice ma assolutamente incredibile la famosa Montanara.

Solo pomodoro, basilico e stracciatella. Un piatto davvero irresistibile da mangiare anche passeggiando per le strade di Napoli. Ma come prepararla buona come l’originale anche a casa?

Dopo aver visto come preparare una croccante pizza a casa oggi vedremo come gustare la pizza fritta. Le ricette per questo piatto sono diverse, cambiano da zona a zona e da famiglia a famiglia. C’è chi usa formaggio grattugiato, chi usa la farina 00 o l’origano. Chi fa una lievitazione veloce usando il lievito madre, chi invece usa quello liofilizzato.

Non solo margherita o diavola, anche la pizza fritta è facile da preparare in casa seguendo questa ricetta

Oggi vedremo la ricetta probabilmente più adatta da provare a casa che si avvicina più all’originale. Possiamo mangiarla alla Montanara o farcirla come più ci piace e sarà deliziosa.

Ingredienti per l’impasto:

300 gr di farina 0

200 gr di farina Manitoba;

400 ml di acqua;

3 gr di lievito di birra fresco;

10 gr di sale;

½ cucchiaino di zucchero;

1 cucchiaio di olio EVO.

Ingredienti per il condimento:

passata di pomodoro;

stracciatella;

Basilico q.b.

olio di semi di arachidi per la frittura.

Procedimento:

Setacciamo le farine e teniamone da parte 100 gr che aggiungeremo in un secondo momento;

Sciogliamo in un po’ d’acqua a temperatura ambiente il lievito e uniamolo alla farina. Aggiungiamo lo zucchero per attivare la lievitazione e versiamo il resto dell’acqua;

Mescoliamo il tutto con un cucchiaio di legno e copriamo con una pellicola alimentare a contatto. Lasciamo lievitare questo impasto molto appiccicoso nel forno spento per almeno 6 ore;

Passato questo tempo prendiamo l’impasto e procediamo all’incordatura aggiungendo i 100 gr di farina messi da parte. Quando l’impasto inizierà a staccarsi dal piano di lavoro aggiungiamo l’olio Evo e procediamo con le pieghe;

Dividiamo l’impasto in panetti da 80 gr circa, facciamo le palline e lasciamole lievitare almeno 10 minuti;

Aspettiamo che l’olio di arachidi raggiunga la temperatura e appiattiamo le palline. Devono sembrare proprio piccole pizzette che immergeremo in abbondante olio. Friggiamo per qualche minuto da entrambi i lati fino a doratura;

Finiamo con un cucchiaio di sugo, un pizzico di sale, un po’ di stracciatella e del basilico.

Quindi, ecco che non solo margherita o diavola, anche la pizza fritta si può cucinare tranquillamente in casa. Certo, si tratta sempre di una frittura, quindi, sarebbe il caso di consumarla con moderazione. Però preparata così è davvero squisita e buona come quella della pizzeria. Ma non dimentichiamo il basilico che dà quel gusto autentico a tutte le pizze. Conservare le foglie di basilico e averle pronte all’uso tutto l’anno non è difficile se ci conoscono i trucchi giusti.

Approfondimento

Gli avanzi di pizza prendono vita con questo metodo geniale che ci farà leccare i baffi