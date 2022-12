Arriva il lockdown delle auto elettriche, ecco dove non sarà possibile usarle

Non potranno circolare liberamente le auto elettriche, questo è quello che hanno deciso quelli della Confederazione Elvetica. Una decisione in assoluta controtendenza rispetto all’orientamento che stanno prendendo gli Stati Europei e Mondiali, ma che dietro nasconde un problema che adesso tutti dovranno affrontare.

Occorre ricordare che il settore della mobilità, si trova alle porte della più grande rivoluzione di cui si ha memoria, cioè la transizione elettrica. Per questioni ambientali e per contenere le emissioni di CO2 nell’aria, le auto tradizionali, quelle a propulsione endotermica, verranno presto, completamente sostituite dalle auto elettriche. Adesso però qualcosa sembra non far quadrare più i conti. Perché alle problematiche ambientali se ne sono aggiunte altre che hanno un’altra angolazione. Parliamo della crisi energetica e del rincaro del costo dell’energia elettrica. Ed iniziano ad arrivare decisioni assai particolari.

Arriva il lockdown delle auto elettriche, ecco dove non si potranno usare e cosa spinge verso questa limitazione

La crisi energetica sta mettendo a repentaglio e sta rallentando la transizione elettrica. Tutto ciò che di buono prometteva di fare il passaggio dalle auto tradizionali a combustione, a quelle elettriche, sta via via perdendo importanza. In Svizzera infatti hanno deciso di mettere un vincolo alla circolazione di queste macchine a trazione elettrica. In pratica dopo una fase in cui anche i Governi hanno tentato di agevolare la transizione elettrica, con incentivi all’acquisto di queste auto, con agevolazioni sulle tasse e con limitazioni nei confronti delle auto diverse da queste, adesso invece tutto si ribalta.

Proprio perché la grave crisi energetica di questi mesi colpirà duramente anche questo settore, nella vicina Svizzera il 12 verrà discussa una proposta che mira a limitare la circolazione di queste auto. Che consumerebbero l’energia elettrica che sta diventando un bene da preservare. Arriva il lockdown delle auto elettriche quindi, o almeno questo è lo scenario che si apre nei Cantoni elvetici. Limitare la circolazione delle auto elettriche per contenere consumo energetico.

In Svizzera pensano a limitare la circolazione delle auto elettriche

Parlare di lockdown delle auto a trazione elettrica non è azzardato. In Svizzera sembra stiano seriamente pensando di fare circolare questi veicoli solo in alcuni casi.