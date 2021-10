Chi ha i capelli castani non potrà rinunciare a queste sfumature di colore in autunno

L’autunno porta nuove mode in grado di arricchire e donare nuova luce al nostro aspetto. In questa stagione tornano in voga accessori iconici che credevamo dimenticati. Ma anche capi d’abbigliamento che stravolgono l’idea di moda vista finora, come questi pantaloni comodi da avere assolutamente nel guardaroba.

Le tendenze per l’autunno 2021 non riguardano solamente ciò che indossiamo. Anche i nostri capelli meritano una svecchiata. Se tagli come il caschetto vanno sempre forte, un colore adatto è imprescindibile per sentirsi perfetti per strada. Quest’autunno si punta su tonalità ben precise che non lasceranno indifferenti.

Oggi vogliamo concentrarci sui capelli castani, dando degli spunti circa le colorazioni di tendenza in questa stagione.

I capelli castani già di per sé sono un forte richiamo alla stagione autunnale. In questo periodo ritornano in grande stile e si ripropongono sotto molte varianti. Se l’estate scorsa si dava più spazio a tonalità chiare e accese, col cambio di stagione si tende a scurire.

Le varianti cromatiche che si fanno spazio e impreziosiscono la chioma in questo periodo sono 3 e tutte vincenti. Daranno più luce e vitalità ai nostri capelli e ci permetteranno di sfoggiarli senza timore. Vediamole subito una dopo l’altra.

Il castano cioccolato è un classico intramontabile

Se vogliamo andare sul sicuro, il colore da non lasciarsi sfuggire è il castano cioccolato. È come quelle mode che periodicamente tornano e non se ne vanno mai completamente. Scegliendo questa tinta daremo più corposità e pienezza alla chioma.

È un colore che richiama la stagione autunnale come nessuno. In più, non dovremo fare i salti mortali per gestirlo. La mossa giusta per dare quel tocco di lucentezza che non guasta mai.

Il castano bronzo è gettonatissimo e spopola

Le colorazioni dell’autunno 2021 sono un forte richiamo alla terra e ai metalli. Per questo sulla nostra lista dei desideri non può mancare la tonalità “bronzo”. Scurisce, ma allo stesso tempo dona quei riflessi chiari che rendono la chioma brillante e seducente. Lo consigliamo particolarmente a chi porta i capelli lunghi e mossi.

Il castano moka vuole prendersi la scena

È un chiaro richiamo al caffè ed è intenso e avvolgente come il suo aroma. Il castano moka o espresso è il tono di colore perfetto per esaltare la chioma. Possiamo decidere di dare lucentezza ai capelli prediligendo una colorazione uniforme o personalizzare sfumandoli leggermente.

Chi ha i capelli castani non potrà rinunciare a queste sfumature di colore in autunno. Dei must per ogni donna che non rinuncia a farsi bella.