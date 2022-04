Mantenere i capelli puliti per più giorni dopo aver fatto lo shampoo sembrerebbe un’impresa sempre più ardua. Infatti, tra smog, cattiva alimentazione, cambi di temperatura, sudore e il vizio di toccarli in continuazione, i capelli si sporcano sempre più velocemente. Un problema comune a qualsiasi tipo di capello, anche se sicuramente sarà più accentuato tra le persone che presentano una cute grassa.

Lavarsi i capelli e farlo accuratamente richiede tempo, pertanto pensare di fare lo shampoo più e più volte alla settimana diventa quasi un’impresa eroica. Per ovviare a questo problemino, spesso si ricorre all’uso di acconciature o alla coda di cavallo. Una pettinatura che permette di avere i capelli in ordine e che si adatta a ogni forma del viso semplicemente modificandone l’altezza.

Per capelli grassi, secchi e sottili che si sporcano facilmente anche dopo un giorno dallo shampoo ecco un prodotto efficacissimo per mantenerli puliti più a lungo

Tra i rimedi per risolvere il problema troviamo lo shampoo a secco. Un prodotto che è ancora poco utilizzato e che spesso viene applicato male. Infatti, questo prodotto viene solitamente vaporizzato sui capelli sporchi, lasciato in posa per qualche minuto e poi spazzolato via. In un attimo i capelli appaiono puliti e freschi.

Tuttavia questo tipo di applicazione sembrerebbe essere sbagliata. Infatti sarebbe preferibile vaporizzare lo shampoo a secco sui capelli ancora puliti. Il suo scopo, infatti, non è quello di detergere i capelli sporchi, ma è quello di mantenere i capelli puliti per più tempo possibile. Per tale ragione è preferibile applicarlo sulla cute già il giorno successivo al lavaggio, quando i capelli sono ancora perfettamente puliti. Per poi ripetere l’operazione per tutti i giorni seguenti.

Shampoo a secco in commercio

Di shampoo a secco ne esistono diverse formulazioni: quello spray, in polvere o in mousse. Ogni formulazione si addice di più a una tipologia di capello.

La versione in polvere, infatti, sembrerebbe più adatta per i capelli spessi e grossi, mentre quella spray sarebbe preferibile per i capelli sottili. Per capelli secchi, invece, sarebbe preferibile optare per la versione in mousse, perfetta per renderli morbidi e idratati ogni giorno.

Dunque, per capelli grassi, secchi e sottili che si sporcano facilmente anche dopo un giorno dallo shampoo possiamo usare questo prodotto efficacissimo per avere una chioma pulita più a lungo.

