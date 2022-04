A pochissimi giorni da Pasqua, molti di noi si stanno preparando ad ospitare famiglia e amici per un grande pranzo. Le festività sono sempre un modo piacevole per passare del tempo con le persone che amiamo. Quale modo migliore se non riunirle attorno al tavolo per festeggiare? Chi di noi dovrà ospitare, si starà senz’altro chiedendo quali piatti portare a tavola per stupire con gusto e semplicità i propri commensali. Se c’è un piatto che è un grande classico della Pasqua è senza dubbio la lasagna. Oggi però, con questa ricetta, vogliamo suggerire una versione particolare di questo primo piatto così goloso ed irresistibile. Per farla non utilizzeremo né ragù, né uova, ma le prepareremo in versione bianca e cremosissima in poche mosse. Inoltre, utilizzeremo un delizioso ortaggio di stagione che si sposa perfettamente con questo primo piatto.

Ingredienti

250 g di pane carasau;

500 ml di besciamella;

250 g di ricotta;

300 g di carciofi;

50 g di formaggio grattugiato;

4 fette di limone;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Senza carne né uova, queste cremose lasagne bianche facili e veloci da preparare trionferanno sulle tavole a Pasqua conquistando tutti

Iniziamo preriscaldando il forno statico a 160 gradi. Intanto, laviamo, puliamo e tagliamo a spicchi i carciofi. Mettiamoli in un recipiente con acqua e qualche fetta di limone. Versiamo un filo d’olio in padella, scoliamo i carciofi e facciamoli cuocere per una decina di minuti. Se serve, possiamo aggiungere mezzo bicchiere d’acqua. Dopodiché, uniamo sale e pepe e spegniamo la fiamma.

Trasferiamo 2/3 dei carciofi cotti in un mixer ed aggiungiamo anche la ricotta. Quando avremo ottenuto un composto cremoso, aggiungiamo un pizzico di sale e teniamo il composto da parte. Prendiamo quindi una pirofila ed iniziamo a comporre la nostra lasagna. Adagiamo sul fondo uno strato generoso di besciamella e sistemiamo il pane carasau fino a coprire completamente il fondo. Aggiungiamo la crema di ricotta e carciofi, altra besciamella e ripetiamo il procedimento finché avremo ingredienti a disposizione. Terminiamo con l’ultima besciamella rimasta, il formaggio grattugiato e qualche spicchio di carciofo per decorare.

Inforniamo la pirofila e lasciamo cuocere il tutto per 35 minuti. Quando mancheranno 10 minuti alla fine, aumentiamo la temperatura a 180 gradi, in modo che la superficie si colori per bene. Prima di servire, lasciamo riposare la nostra deliziosa lasagna per 10 minuti nel forno spento.

Consigli

Senza carne né uova, queste cremose lasagne bianche sono davvero squisite. Il pane carasau rende questa ricetta particolare ed originale e ci permette di preparare delle lasagne senza usare la classica sfoglia. Possiamo conservare queste lasagne per un giorno nel frigorifero oppure congelarle nel freezer. Tuttavia, consigliamo di consumarle il giorno della preparazione, per poter apprezzare meglio la consistenza, il profumo e il sapore di questo piatto. Infine, non sprechiamo gli scarti dei carciofi, perché possiamo riutilizzarli per preparare piatti deliziosi e anti spreco.

Approfondimento

Come cucinare delle lasagne al forno morbide e cremose senza ragù con questa veloce e preziosa ricetta