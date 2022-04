Pensiamo di risparmiare ma la trappola delle offerte dei supermercati e discount ci fa spendere tantissimi soldi 

Anche a causa dei recenti avvenimenti internazionali, l’inflazione torna a correre. Di conseguenza, il nostro potere d’acquisto si riduce ogni giorno. Per chi non fosse del mestiere, il potere d’acquisto non è altro che una misura che ci indica quanto e cosa possiamo continuare a comprare con lo stesso reddito.

Infatti, nell’economia reale, ovvero nell’economia di tutti i giorni, non conta molto l’ammontare di soldi che abbiamo a disposizione, ma conta soprattutto cosa possiamo comprare con questi soldi.

Per molte famiglie italiane la spesa maggiore settimanale e quella più costante è naturalmente quella che facciamo al supermercato. Dobbiamo mangiare ogni giorno e vivere in un luogo pulito e accogliente per stare bene.

Difatti, compriamo al supermercato tutti i prodotti che ci servono per riuscire a stare bene. In Italia ci sono molti supermercati che per farsi concorrenza cercano di proporci prezzi più convenienti degli altri.

A volte la convenienza è evidente ma altre volte, invece, si tratta solo di marketing. Infatti, pensiamo di risparmiare ma la trappola delle offerte dei supermercati e discount rischia di farci spendere ancora di più del solito.

Controllare tutto

Se entriamo al supermercato e vediamo delle offerte non corriamo subito a mettere i prodotti scontati nel nostro carrello. Anzi, dovremmo fare attenzione perché rischiamo di cadere proprio nella trappola delle offerte.

In primo luogo dobbiamo controllare se il prezzo scontato di un prodotto è il più basso in assoluto. Spesso capita che i prodotti scontati siano comunque ancora più cari di altri prodotti analoghi. Se volessimo davvero risparmiare, dovremmo scegliere questi ultimi.

Inoltre, il prezzo in sé non è proprio un indicatore affidabile. Ciò che bisognerebbe controllare bene è il prezzo al chilo o il prezzo al litro come avviene per il vino. Una confezione maggiore potrebbe costare poco di più in assoluto ma molto di meno in relazione alla quantità di prodotto.

Inoltre, controlliamo anche la scadenza dei prodotti che compriamo. Se è a breve e la quantità di prodotto da comprare per avere lo sconto è grande, dovremmo ripensarci. Rischiamo solo di dover buttare via tutto.

Pensiamo di risparmiare ma la trappola delle offerte dei supermercati e discount ci fa spendere tantissimi soldi

Un altro trucco dei supermercati molto diffuso è quello di venderci tre confezioni facendocene pagare due. Se non ne abbiamo bisogno rischiamo comunque di buttare l’eccesso e pagare di più. Naturalmente, per evitare di incappare in tutte queste trappole, dovremmo prenderci una mezz’ora prima di andare al supermercato, per stilare una lista della spesa a cui dovremmo attenerci. Non lasciamoci tentare, perché altrimenti rischiamo solo di di più.

