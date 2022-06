Per questa stagione nelle sfilate di moda primavera estate 2022 i più grandi stilisti hanno riproposto un capo, da sempre utilizzato nella lingerie, con nuove e stravaganti versioni. Infatti, nel guardaroba femminile non dovranno assolutamente mancare i top in seta o raso.

I top sono il simbolo della bella stagione, freschi ed eleganti. Nascono da una maglietta corta, che lascia scoperta una parte della pancia. Da sempre li abbiamo visti sfilare in tante versioni, infatti possono essere fascianti, aderenti, morbidi, con la manica a gomito o più corta, con le spalle scoperte oppure con le bretelle.

Il top è un capo molto versatile e, se lo abbiniamo nel modo giusto e scegliamo tessuti sono di ottima qualità, possiamo apparire veramente uniche.

Per brillare come delle stelle ecco la nuova versione di un capo immancabile in questa estate 2022

Per questa estate 2022 nella sfilata di Versace i top in seta si rifanno alle tendenze moda degli anni 2000, cioè alle stampe bandana. Li vediamo con simmetrie geometriche somiglianti a grandi foulard piegati e portati proprio come se fossero dei top.

Nelle passerelle di Tom Ford i top sono luccicanti, con tantissime paillettes e da indossare la sera per essere veramente chic.

In quelle di Chanel e Giorgio Armani vediamo top in seta trasparente estremamente sensuali, cui sono stati aggiunti dei volant sulle spalle per renderli maggiormente voluminosi.

Giorgio Armani, nella sua collezione, ha optato per dei top fascianti, non solo corti ma anche abbastanza lunghi tanto da sembrare dei vestitini.

Infine, da Loewe i top sono corti e arricciati con finiture sempre lucide.

Come abbinare un top per essere perfette

Per apparire perfette e per brillare come delle stelle, l’ideale è indossare un crop top con un capo a vita alta. Assolutamente da evitare la vita bassa, perché metterebbe in evidenza anche il più piccolo difetto fisico.

Se si ha una vita stretta e poco seno, per mettere in evidenza la vita si può indossare un top aderente.

Se si possiede un seno prosperoso o un fisico a mela è bene puntare su modelli morbidi abbinandoli ad un paio di jeans skinny.

