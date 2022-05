Al supermercato troviamo praticamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Infatti, soprattutto nelle grandi superfici riusciamo persino a trovare prodotti per la casa e per le nostre piante oltre chiaramente al cibo.

Tra questa miriade di prodotti troviamo anche i vini e negli scaffali del supermercato ce ne sono di moltissimi tipi. Alcuni sono migliori di altri per svariate ragioni, ma alcuni sarebbero proprio da evitare. Scopriamo, dunque, a cosa prestare attenzione per comprare bottiglie di vino sempre buonissime e di ottima qualità.

Fattori determinanti: luce e calore

In questa riflessione non si vuole parlare di un particolare tipo di vitigno o di produttore, ma di alcuni errori che i supermercati possono fare nell’esposizione e nella conservazione del vino. Anche con tutta l’attenzione e la cura del Mondo si rischia di lasciare le bottiglie per molto tempo sotto la luce o in una zona troppo calda. Ricordiamoci che di norma generale i vini, per una corretta conservazione, andrebbero conservati in una cantina con una temperatura fissa tra i 12 e i 14 gradi. Di conseguenza, anche con le migliori intenzioni è davvero difficile mantenere queste temperature nei supermercati, ma c’è una precisazione da fare. Se passa poco tempo, una bottiglia al supermercato non si rovina troppo.

Per bottiglie di vino sempre buonissime e di ottima qualità ecco a cosa prestare attenzione prima di acquistarle al supermercato

La luce diretta per troppo tempo crea ciò che i francesi chiamano come “gusto di luce” nel vino, ovvero sviluppa alcuni sentori poco piacevoli. Di solito sono il cavolo e la cipolla e possono rovinare sia i vini molto costosi sia anche quelli poco cari ma comunque con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Tuttavia, affinché la luce e il calore riesca a rovinare una bottiglia deve passare un po’ di tempo. Certo, i puristi diranno che già solo una giornata sbagliata può rovinare per sempre una bottiglia, ma l’importante è che il suo gusto non sia completamente alterato.

Al supermercato, quindi, dovremmo cercare di capire quali bottiglie sono più rovinate rispetto alle altre. Basterà quindi evitare di prendere quelle che si trovano sotto la luce diretta, in zone calde e che hanno un velo di polvere sopra. Quest’ultima è un fattore molto importante. Ci suggerisce, infatti, che quelle bottiglie in questione era da tempo che stavano in quella posizione e dunque da tempo percepivano troppa luce o calore.

