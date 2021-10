Ora in molte regioni d’Italia siamo nel pieno periodo della vendemmia. Il nostro Paese in materia vitivinicola non ha davvero nulla da invidiare a nessuno, in special modo a Francia e Spagna. Infatti, pochi sanno che il sesto miglior vino del Mondo è italiano secondo gli esperti.

Tuttavia, chi conosce bene il settore del vino già sa che i vini che si vendono maggiormente nel Mondo appartengono a specifici vitigni. In Italia li abbiamo anche, ma naturalmente non si tratta di vitigni autoctoni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questi vitigni hanno assunto il nome di “vitigni internazionali”, anche se praticamente tutti sono di derivazione francese. Andiamo a vedere di che vino si tratta e quali possono essere le tendenze di consumo future. Infatti, molti ignorano che sono questi i vini più bevuti al Mondo.

Il Financial Time

Sulle pagine del “Financial Time” è recentemente uscito un articolo pubblicato da Jancis Robinson che cerca sempre di spiegare al Lettore il mercato del vino. Il titolo dell’articolo è evocativo e in italiano sarebbe “l’evoluzione dei vitigni”.

I vini più bevuti a livello internazionale sarebbero il Cabernet Sauvignon, il Merlot, lo Chardonnay e il Tempranillo. Per chi non è abituato a bere vini stranieri questi vitigni possono dire poco, andiamo ad analizzarli insieme.

Il cabernet sauvignon compone, con il Merlot e il Cabernet Franc, il tipico assemblaggio bordolese. Tuttavia, il cabernet è piantato in moltissime regioni del Mondo, dove riesce a rendere perfettamente onore ai suoi sentori di peperone verde.

Stesso discorso per il merlot, anche se però per i sentori pensiamo soprattutto ai frutti rossi. Il cabernet franc, invece, è perfetto per queste tipologie di piatti.

Il tempranillo, invece, è un vitigno di origine spagnola, che nella penisola iberica domina incontrastato. Nella Rioja e nel Duero il tempranillo è il vitigno più diffuso.

Per quanto riguarda lo Chardonnay, ricordiamo sommessamente che è uno dei vitigni dello Champagne. Lo troviamo anche nel Chablis e più largamente in Borgogna.

Molti ignorano che sono questi i vini più bevuti al Mondo

In Italia questi vitigni sono poco coltivati. La produzione italiana, infatti, riguarda principalmente vitigni autoctoni, come il sangiovese e il nebbiolo. In Toscana si nota un interessante esperimento che va avanti ormai da un secolo. I cosiddetti “super tuscan”, infatti, cercano di associare al Sangiovese i vari cabernet e il merlot.

Approfondimento

Sfatato un grande mito e luogo comune sul vino rosso.