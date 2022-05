Non solo padelle o pentole ma ecco gli attrezzi e utensili che non devono mai mancare nelle cucine degli italiani

Gli italiani sono quel popolo che si riconosce molto facilmente anche solo entrando nelle loro case. Certo, tutti i popoli del Mondo ci tengono a mostrare la propria eleganza e la propria personalità nelle decorazioni degli interni. Troviamo ovunque dei salotti o dei balconi estremamente curati, ma ciò che ci distingue dagli altri è la cura che abbiamo per una stanza in particolare.

Parliamo della cucina, luogo in cui moltissimi italiani passano gran parte del tempo trascorso a casa. Tuttavia, avere cura della cucina non significa conoscere quali strumenti ci debbano obbligatoriamente stare dentro, dato che, purtroppo, tendiamo a fare sempre le stesse preparazioni culinarie. Infatti, non solo padelle o pentole ma ecco gli strumenti che non possono mancare nelle cucine ben attrezzate.

Taglieri, coltelli e posate di vario tipo

Chi si cimenta nella preparazione di ricette diverse dal solito deve essere consapevole di aver bisogno di qualche strumento particolare. Innanzitutto, abbiamo bisogno di taglieri e di taglieri di diversa forma e tipologia. Ne serve almeno uno in plastica e magari due in legno, per esser sicuri di lavorare bene la materia prima in maniera igienica.

Allo stesso modo, oltre ai taglieri servono diverse tipologie di coltelli. Non tanto o solo i coltelli da tavola, che già sono diversi per forma e dimensioni rispetto al loro uso. I coltelli da carne sono diversi da quelli per il pesce o per i formaggi. In cucina servono i cosiddetti coltelli da lavoro, che ci consentono di lavorare bene in tutta sicurezza.

Con i coltelli, poi, servono altri strumenti sempre relativi alla preparazione dei piatti. Pensiamo ai mestoli e ai grandi cucchiai in legno. Dobbiamo averne di diversi tipi perché è possibile che mentre prepariamo una parte della pietanza ne dobbiamo preparare un’altra. Avremo dunque bisogno di due mestoli o cucchiai già solo per questi passaggi e non possiamo permetterci di lavare costantemente gli strumenti che usiamo.

Lo spelucchino è fondamentale per molte preparazioni e dunque dobbiamo almeno averne uno. Anche una mezzaluna a volte diventa uno strumento essenziale per tritare le verdure o le erbe aromatiche e dunque non può proprio mancare nelle nostre cucine.

Non solo padelle o pentole ma ecco gli attrezzi e utensili che non devono mai mancare nelle cucine degli italiani

Se saliamo di qualità nelle preparazioni, ci servirà sicuramente almeno una frusta e uno sbattitore. Gli albumi delle uova, purtroppo, non si montano da soli e quando vogliamo preparare una buona bernese dobbiamo amalgamare per bene tutti gli ingredienti.

Inoltre, per non sbagliarci nelle quantità degli ingredienti che usiamo, ci servirebbe almeno una bilancia o un piccolo bilancino, perché nessun piatto è mai venuto bene usando gli ingredienti a occhio. Possiamo anche scegliere un bicchiere graduato, l’importante è avere qualcosa che ci dia le dimensioni giuste.

Approfondimento

Pochi conoscono il segreto per arredare a basso costo salotto e cucina