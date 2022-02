Pentole e lavello in acciaio torneranno lucidi e senza graffi con quest’insospettabile alleato nelle pulizie domestiche

In casa abbiamo una miriade di ingredienti, naturali e non, che possono rivelarsi insospettabili alleati nelle pulizie domestiche. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa abbiamo affrontanto l’argomento molte volte e visto i mille utilizzi alternativi di bicarbonato, aceto, sale grosso, succo di limone. Raramente, però, ci siamo soffermati sull’uso alternativo dei prodotti per il corpo (come shampoo, balsamo, creme), che possono tornarci utili anche nella pulizia di casa.

Oggi vedremo come, utilizzando un prodotto solitamente dedicato alla nostra igiene personale, possiamo risolvere un problema che a volte appare irrisolvibile. Grazie a quest’insospettabile ingrediente, pentole e lavello in acciaio torneranno lucidi come se non li avessimo mai usati. In più, con questo metodo dovremmo riuscire a eliminare anche i graffi dovuti all’usura.

Molti utilizzano i soliti aceto e bicarbonato anche per l’acciaio, ma è davvero la soluzione giusta?

Anche se passa per essere un materiale molto resistente, l’acciaio è particolarmente delicato e vulnerabile ai segni dell’usura. È per questo che far risplendere pentole e piani in acciaio della cucina può essere particolarmente difficile.

Molti provano a farlo ricorrendo ai due rimedi naturali più gettonati: aceto bianco e bicarbonato di sodio. Nel primo caso, una semplice miscela di aceto e acqua calda può essere un buon detersivo naturale per l’acciaio, efficace contro bruciature e aloni di calcare.

Per quanto riguarda il bicarbonato, invece, può funzionare specialmente per le pentole incrostate. Basterà far bollire, nella pentola da pulire, una soluzione composta da due litri d’acqua e tre cucchiai di bicarbonato. Lasciamo bollire per circa 15 minuti, poi scoliamo e asciughiamo con uno strofinaccio o una spugna. Ma, in entrambi i casi, non stiamo utilizzando il rimedio fai da te più indicato, quando si tratta di pulire l’acciaio.

Pentole e lavello in acciaio torneranno lucidi e senza graffi con quest’insospettabile alleato nelle pulizie domestiche

Se dobbiamo smacchiare una superficie in acciaio e magari provare a eliminare anche i graffi, un eccezionale rimedio fai da te è l’olio idratante. Parliamo di quei saponi liquidi estremamente delicati, spesso utilizzati per detergere e idratare i corpi dei bambini (li troviamo in supermercati e negozi di beauty).

Ebbene, l’olio idratante può essere un ottimo alleato nella pulizia dell’acciaio. Per un risultato ottimale, dobbiamo passarlo sulla superficie da pulire subito dopo un primo lavaggio. Possiamo anche utilizzare uno dei metodi visti nel paragrafo precedente, purché, dopo il risciacquo, applichiamo l’olio idratante. Dopodiché, risciacquiamo nuovamente con una spugna umida. In questo modo, non solo faremo risplendere l’acciaio, ma elimineremo anche i graffi dovuti all’usura.

