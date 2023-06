La BCE alza i tassi: ecco i BOT da comprare ora per guadagnare di più

La BCE ha aumentato il tasso di sconto dello 0,25%, portando quello principale al 4%. Adesso tutti i rendimenti dei titoli obbligazionari aumenteranno. Ecco quali sono i BOT migliori da comprare ora per approfittare dei rendimenti più alti.

Il 15 giugno la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso un aumento del tasso di sconto dello 0,25%, portando quello principale al 4%. Dopo una lunga serie di rialzi iniziati a luglio dello scorso anno, forse questo potrebbe essere l’ultimo dell’anno. L’aumento del costo del denaro ha lo scopo di contrastare le pressioni inflazionistiche che si stanno manifestando nell’area euro. Questa politica monetaria restrittiva ha anche delle conseguenze importanti per gli investimenti in obbligazioni e titoli di Stato come i BTP e i BOT.

La BCE alza i tassi e salgono anche i rendimenti

L’aumento dei tassi da parte della BCE significa che sarà più costoso per gli Stati membri dell’Unione Europea prendere in prestito denaro sul mercato. Di conseguenza, il costo del debito pubblico salirà e i Governi dovranno offrire rendimenti più alti per attrarre gli investitori. Questo si rifletterà sui prezzi delle obbligazioni a tasso fisso già emesse, che caleranno per riadeguarsi all’aumento dei tassi di interesse.

In altre parole, se in passato hai acquistato un BTP ad un determinato prezzo, ora il suo valore di mercato sarà inferiore e il suo rendimento sarà maggiore. Per esempio, nella giornata del 15 giugno il BTP Valore, appena quotato, ha aperto la seduta con un prezzo di 100,25 centesimi. Dopo l’annuncio dell’aumento dei tassi il prezzo alla fine della giornata è stato di 100,09 centesimi.

Quali sono i BOT migliori da comprare dopo l’intervento della BCE

Se hai dei soldi sul conto corrente e vuoi investire in BOT, dovresti aspettare le nuove emissioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infatti, l’aumento dei rendimenti non inciderà sui BOT attualmente sul mercato, insensibili alle variazioni dei tassi. Al contrario, i nuovi BOT avranno rendimenti più alti e saranno più convenienti per te.

Il MEF ha già pubblicato le date delle prossime aste. La prima in cui si potranno sottoscrivere i BOT è quella del 28 giugno. Poi ci sarà un’asta il 12 luglio e una il 26 luglio. Un risparmiatore potrebbe prenotare i titoli in asta, attraverso la sua banca. Oppure potrebbe attendere la quotazione sul mercato MOT di Borsa italiana e acquistarli quando i titoli saranno quotati.

L’aumento dei tassi influenzerà il rendimento anche dei conti di deposito

Al momento della stesura di questo articolo, il BOT con il rendimento maggiore è quello con scadenza a giugno del 2024 (Isin: IT0005549388). Il Buono Ordinario del Tesoro ha un rendimento effettivo netto a scadenza del 3,1%. Le prossime emissioni annuali dovrebbero avere un rendimento leggermente maggiore.

Quando la BCE alza i tassi, ovviamente anche i rendimenti dei conti di deposito aumentano. Probabilmente nei prossimi giorni alcune banche approfitteranno dell’evento per fare offerte al rialzo per acquisire nuovi clienti. Per scegliere quello migliore basterà seguire alcuni semplici suggerimenti.