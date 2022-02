Lo sguardo rivela anche la personalità. Se c’è qualcosa nel volto che dà profondità e forza insieme agli occhi, queste sono proprio le sopracciglia. Questo contorno naturale dell’occhio è come una linea di forza che gli dona intensità. Tuttavia, non sempre si sa come prendersi cura correttamente delle sopracciglia. Anzi, a volte si rischia di commettere qualche errore che le indebolisce.

Anche lo sguardo riprende un look meno sofisticato con delle sopracciglia più folte e naturali.

Un errore da evitare

Difficile resistere ad uno sguardo intenso, grazie anche a delle belle sopracciglia. Pur di riuscire ad ottenere una linea sopraccigliare ricca e alta, si sceglie un trucco permanente. Altre preferiscono un tatuaggio semipermanente o una micropigmentazione degli inestetismi. Tuttavia, nulla toglie di ricorrere a rimedi fatti in casa per ottenere delle sopracciglia che siano piene.

Un errore che si commette è di voler ridisegnare sempre le sopracciglia. Così, si applica della cera per eseguire la depilazione e poterle ridisegnare meglio. Niente di più sbagliato, perché così si altera la ricrescita dei peli sopraccigliari e inoltre s’indeboliscono. Invece con del correttore, un po’ di cipria e una matita potremmo ridefinire senza problemi le nostre sopracciglia.

Il trucco per avere delle sopracciglia più alte e folte in modo perfetto e l’errore da evitare che le indebolisce

Con qualche prodotto da trucco, potremmo ottenere delle sopracciglia con un look più naturale e folto. Il procedimento non è difficile e avremo bisogno dei seguenti prodotti.

Un cucchiaio di cera per lo styling, dell’olio di ricino, del mascara trasparente, un pennello per sopracciglia. A questi aggiungeremo della pellicola di plastica e una spugnetta da trucco. Procediamo in questo modo.

Mettiamo in una ciotolina la cera per lo styling e aggiungiamo 2 gocce di olio di ricino. Dopo aver mescolato per bene, aggiungiamo anche del mascara trasparente. Mischiamo ancora e otterremo una pastina, che utilizzeremo per pettinare con cura le sopracciglia.

A questo punto, mettiamo la pellicola di plastica sul sopracciglio. Attendiamo 5 minuti perché il prodotto possa agire. Poi, con l’aiuto della spugnetta inumidita, togliamo il prodotto in eccesso sull’arcata sopraccigliare. Avremo, così, delle sopracciglia folte e ben disegnate.

Rifinire le sopracciglia

Per la loro cura, utilizziamo le pinzette per eliminare i peli più ostinati e le forbicine per accorciare i peletti più lunghi. Le sopracciglia vanno spazzolate verso l’alto con uno pettine. Così facendo sarà facile notare le differenze, che taglieremo per disegnare una linea pulita. In breve avremo delle splendide sopracciglia folte, rispettando la loro natura.