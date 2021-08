Per avere una pianta di limone sempre sana anche d’inverno basta un solo e semplice trucchetto

Le piante d’agrumi soffrono molto il freddo. E, anche se l’inverno non è ancora arrivato, è giusto attrezzarsi prima per non farsi cogliere impreparati.

In inverno la pianta di limone è in piena attività vegetativa. In questo periodo, infatti, si sta preparando per produrre i futuri fiori e frutti, e può bastare anche un minimo momento di gelo per ucciderla.

L’ideale per proteggere una pianta d’agrumi anche d’inverno è proteggerla. Ma in che modo possiamo farlo? Il primo metodo per farlo è utilizzare del tessuto non tessuto, anche detto “agritessuto”. Si tratta di un materiale leggero e delicato che, posizionato intorno ai rami e legato intorno al tronco, proteggerà la nostra pianta. In particolare, l’agritessuto permetterà ai raggi solari di filtrare e di arrivare fino alla pianta, senza però far entrare il freddo. Ma non è tutto.

Per superare le temperature rigide al meglio, il limone avrà bisogno del nutrimento necessario. Scopriamo come farlo al meglio con questi metodi efficaci e naturali.

Sono moltissime le persone che decidono di ospitare sul proprio balcone o in giardino una pianta di limone. È una delle preferite da tanti, poiché è una gioia per gli occhi e perché dona all’ambiente un aroma inconfondibile.

Come abbiamo detto, però, il limone non ama il freddo. Per affrontarlo farà ricorso a tutte le sue energie e per questo dobbiamo aiutarlo, nutrendolo al meglio.

L’ideale è operare una buona concimazione organica. Utilizzeremo, quindi, solo fertilizzanti di origine naturale, ottimi per la crescita della pianta perché ne arricchiscono il terreno di sostanze nutritive. Ma qual è il miglior concime per la pianta di limoni?

Un concime di ottima qualità

Uno dei migliori concimi per il limone è quello ai lupini macinati. L’utilizzo di questo concime è uno dei segreti più importanti per avere una pianta di limone sempre sana e rigogliosa. I lupini appartengono alla famiglia delle leguminose e i legumi sono un ottimo ingrediente per migliorare lo stato del nostro terreno.

I lupini, infatti, sono in grado di fissare nel suolo l’azoto, componente essenziale per la crescita della pianta. Ecco perché per avere una pianta di limone sempre sana anche d’inverno basta un solo e semplice trucchetto.

Ma c’è una cosa che non tutti sanno.

Una curiosità sui limoni

I limoni sono frutti non climaterici. Ciò significa che, una volta staccati dalla pianta, non continueranno la loro maturazione. A differenza di altri frutti, come mele e banane che maturano e anneriscono, i limoni ci metteranno molto tempo prima di cambiare il colore della propria buccia. E questo è anche il motivo per cui spesso, nei supermercati o dal fruttivendolo, troviamo in vendita i limoni verdi.

