Usato, o sarebbe meglio dire strausato nelle pulizie di casa e in cucina, il bicarbonato di sodio è uno dei prodotti che tutti hanno in casa. Spesso necessario per le incombenze di tutti i giorni, dall’uso in lavatrice fino alla tisana digestiva, pochi ne conoscono anche altri tipi di utilizzo. Ad esempio, nei trattamenti cosmetici fai da te. Per avere una bellezza del viso duratura e un sorriso smagliante anche a 60 anni ecco come usare il bicarbonato di sodio.

Piccole dosi per una cosmesi perfetta

Se vogliamo avere un sorriso brillante e non rifarci sempre a dentifrici da supermercato, il bicarbonato fa al caso nostro. Basta metterne una piccola spolverata sopra lo spazzolino e strofinare i nostri denti come se fosse la nota pasta. Sciacquare con abbondante acqua e ripetere l’operazione più volte durante la settimana. Nel giro di poco tempo noteremo che il bicarbonato ha un effetto sbiancante sulla nostra dentatura a vantaggio del nostro sorriso. Come sempre, basta non abusare di tale rimedio e affidarsi ai professionisti di settore per ottenere effetti duraturi nel tempo.

Il bicarbonato può essere anche un ottimo aiutante per fare uno scrub leggero per il nostro viso.

Mettere la quantità da utilizzare in un piccolo contenitore e aggiungere l’acqua corrente fino a che non sia diventata una pastella morbida ma non troppo liquida. Adesso è possibile passarla sul viso con delicatezza, strofinando nelle zone ove è necessario togliere le impurità. Infine risciacquare. È possibile attuare la stessa pratica strofinando il nostro corpo con questo scrub fatto in casa. Una variante più incisiva della precedente consiste nell’utilizzare insieme al bicarbonato il riso e il miele. Assemblare tutto e mescolare. Otterremo così uno scrub naturale più intenso e pastoso, ma anche più levigante.

Il bicarbonato neutralizza gli odori quindi se desideriamo anche autoprodurci un deodorante naturale è sufficiente mescolare una abbondante dose di bicarbonato in acqua. Mescolare bene e fare riposare per alcune ore. Versare dentro un vecchio contenitore spray e usare all’occorrenza.

Il segreto per mantenerci giovani e belli è sicuramente la costanza. Nell’alimentarci nel modo più corretto e sano possibile. Nel trovare rimedi naturali che facciano al caso nostro, insomma nel prenderci cura della nostra mente e del nostro corpo a tutto tondo. Così arriveremo a 60 anni, e forse ben oltre, davvero in splendida forma. Gli acciacchi, insomma, non ci troveranno impreparati.