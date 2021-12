In una cultura ormai diffusa del risparmio e del concetto dell’ecologico, le massaie sono sempre alla ricerca di soluzioni naturali. Dalla pulizia della cucina al bagno, dai pavimenti fino all’uso di lavastoviglie e lavatrice i rimedi della nonna sono ben accetti e utilizzatissimi. Spesso però le soluzioni non sono così immediate ed evidenti, soprattutto quando si parla di biancheria. Ottenere panni bianchissimi è possibile usando uno di questi 5 rimedi naturali in lavatrice? Vediamo come.

Dalla natura e dalla scienza

Vediamo esattamente quali sono alcuni rimedi chiamati naturali proprio perché li troviamo facilmente in natura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il limone, ad esempio, è uno di questi. L’acido citrico contenuto in questo agrume non serve soltanto ad aggiungere diversità ai sapori, ma anche a pulire più in profondità i nostri panni. Ecco uno degli usi più diffusi. Spremere il succo di un limone e filtrarlo con un colino, infine versarlo dentro una ciotola con un po’ d’acqua e mescolare bene. Adesso aggiungere il preparato nella apposita vaschetta della nostra lavatrice. I panni divenuti bianchi profumeranno anche di limone.

Altro prodotto naturale è l’aceto. Ottenuto dalla fermentazione del vino esso ha molte azioni purificanti, adatte alle pulizie in ambito casalingo. In accoppiata con il bicarbonato di sodio, l’aceto rappresenta uno dei rimedi più efficaci. Quando usato singolarmente toglie le impurità anche dal cestello del nostro elettrodomestico, ma è un vero toccasana anche per i panni. È buona abitudine usarlo sia da solo che in compagnia del bicarbonato. Aggiungere un bicchierino di aceto al bucato pronto per essere lavato e alla fine la biancheria sarà più lucente di prima.

Ottenere panni bianchissimi è possibile usando uno di questi 5 rimedi naturali in lavatrice

Come dicevamo anche il bicarbonato di sodio può essere usato singolarmente nella lavatrice, basta aggiungerne una manciata nel cestello. Il risultato sarà sorprendente e di pulizia generale della nostra biancheria, soprattutto se di colore chiaro.

Il percarbonato di sodio in aggiunta al solito lavaggio può aiutare a sbiancare i tessuti. È un prodotto in polvere da usare con cura in quanto è altamente sbiancante. Spesso si usa insieme al succo di limone e sostituisce in toto la candeggina.

Infine è possibile utilizzare anche il tea tree oil. È una delle soluzioni che va per la maggiore. Numerosi sono infatti gli usi di questo olio essenziale per la pulizia della casa, ma doveroso è usarlo nel lavaggio dei panni più sporchi. Esso non solo eliminerà i cattivi odori ma permetterà anche una pulizia profonda dei tessuti. Usare dalle tre alle cinque gocce per ogni lavaggio. È meglio acquistare un tea tree oil biologico e di alta qualità affinché anche la pulizia dei panni potrà trarne massimo beneficio.