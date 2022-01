Con il nuovo anno, tante sono le novità apportate dalla Legge di Bilancio n.234/2021 a favore delle famiglie e dei lavoratori. A tal proposito, l’INPS da gennaio pagherà 3 mesi in più d’indennità per questi lavoratori che inviano domanda anche dal Patronato. Ci sono, inoltre, 1.000 euro senza tasse con un nuovo Bonus per questi lavoratori anche senza Legge 104 . Ma tra le novità più attese da tanti lavoratori vi è sicuramente la pensione cosiddetta Quota 102, che ha sostituito la tanto discussa Quota 100. In particolare l’articolo 1, comma 87, della Legge n. 234/21, ha modificato l’art. 14 del Decreto-Legge n.4/2019 riguardante la pensione Quota 100.

L’INPS, pertanto, con il messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022, illustra le modalità di presentazione della domanda per accedere alla domanda di pensione quota 102. In questo modo, l’INPS avvisa che anche i nati nel 1958 possono presentare la domanda di pensione e finire di lavorare prima.

Potranno beneficiare di questo trattamento pensionistico, per il 2022, i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS con 64 anni d’età e 38 anni di contributi. In particolare, i nati nel 1958 che tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022 abbiano raggiunto 38 anni di contributi. Inoltre si potrà accedere a Quota 102 anche successivamente al 31 dicembre 2022, purché i requisiti richiesti dalla normativa maturino nel corso del 2022.

L’INPS pertanto, in attesa di una futura circolare illustrativa, fornisce le prime indicazioni su come presentare la domanda per accedere al trattamento di pensione anticipata.

In particolare gli interessati potranno presentare la domanda di pensione in via telematica accedendo al portale web dell’Istituto muniti delle credenziali d’accesso. Ovvero, accedendo mediante Carta nazionale dei servizi, Carta d’identità elettronica 3.0 o SPID. Una volta effettuato l’accesso si potrà compilare ed inviare la domanda di pensione disponibile fra i servizi online. In particolare nella sezione Domanda pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci.

Inoltre i lavoratori iscritti alle Gestioni Private, pubblica e Gestione spettacolo e sport potranno con la medesima modalità richiedere il cumulo dei periodi assicurativi. Ovvero degli anni contributivi necessari per conseguire il diritto alla pensione quota 102.

Inoltre, come per gran parte delle istanze da presentare all’INPS, i lavoratori interessati potranno presentare la domanda anche mediante:

Contact Center;

Patronato o altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS.

L’istanza per chiedere l’acceso a Quota 102 è disponibile a partire dal 7 gennaio 2022.

