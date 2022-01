Più di una settimana fa abbiamo dato il benvenuto al nuovo anno ma gennaio ancora ne ha di strada da fare.

Questo mese, infatti, viene spesso percepito come lunghissimo, sappiamo perfettamente quando inizia ma la fine sembra non arrivare mai. Quindi, ci sono ancora tanti giorni da vivere e tante pagine da scrivere.

Per questo, il momento sembra ideale per rivelare che cosa avrebbero in serbo per noi le stelle e i pianeti. Alcuni segni si troveranno a vivere 12 mesi all’insegna della fortuna più sfacciata.

Lo stesso purtroppo, però, non si potrebbe dire per altri appartenenti allo zodiaco, anzi. In questo articolo scopriremo proprio quali potrebbero esser messi a durissima prova durante questi ultimi 21 giorni di gennaio.

Né pioggia di soldi né altri beni per questi 6 sfortunati segni zodiacali che secondo l’oroscopo 2022 vivranno un gennaio difficile

Iniziamo con gli appartenenti al gruppo dei segni d’acqua. Tra questi solo uno potrebbe non partire in quinta questo primo mese dell’anno.

Le congiunzioni astrali complotterebbero contro il Cancro, un segno che potrebbe affrontare un gennaio con la retromarcia. L’oroscopo non preannuncerebbe problemi catastrofici ma solamente momenti di indecisione, di confusione e di stasi.

Così andrebbe nell’ambito lavorativo, dove si potrebbero dover affrontare alcune questioni che possono portare gli amici del Cancro a isolarsi. Purtroppo, però, anche la sfera amorosa ne potrebbe risentire con momenti di tensioni e litigi.

Ad essere colpiti da questa stessa sfortuna iniziale sarebbero, poi, anche i segni di fuoco. Di questo gruppo si salverebbe solo il Leone, mentre Ariete e Sagittario avrebbero solo salite in vista.

Procedendo con ordine, l’Ariete sarebbe un segno promettente per questo 2022 ma, nonostante ciò, a gennaio qualcosa sembrerebbe non funzionare.

La vita potrebbe andare avanti a ralenti ma non si dovrebbe avere fretta di cercare un cambiamento. Tutto andrà come deve andare, dicono le stelle e bisognerebbe solo pazientare recuperando le energie dopo gli intensi giorni di festa.

Per il Sagittario, invece, questo gennaio sarebbe particolarmente burbero, costellato da continue discussioni tra colleghi e amici e con il partner.

Quindi, così come l’Ariete, anche questo segno dovrebbe prendersi delle pause meditative e all’insegna del relax.

Segni d’aria

Infine, di questa tripletta sembrerebbe non salvarsi nessuno.

I nati sotto il segno della Bilancia potrebbero dover affrontare un gennaio all’insegna di qualche piccolo acciacco di salute. Più che altro gli astri parlerebbero di un calo umorale nell’ambito del rapporto di coppia e di attenzione nel contesto lavorativo.

Chi è dell’Acquario, invece, per colpa di Giove potrebbe ritrovarsi a vivere questi ultimi 21 giorni del mese con un umore ballerino, tra picchi di felicità e di sconforto. Questo potrebbe trascinare nel vortice dell’instabilità anche il partner, gli affetti familiari e gli affari.

Per concludere, i nati sotto il segno del Gemelli se la caverebbero dal punto di vista amoroso ma potrebbero incappare in qualche questione legale sul posto di lavoro.

Allora, né pioggia di soldi né altri beni si prospettano per questi 6 sfortunati segni zodiacali che secondo l’oroscopo 2022 vivranno un gennaio difficile.

