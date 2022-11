Zigomi più alti e tonici con il blush e un esercizio per avere un viso giovane

Con l’avanzare dell’età, molte tendono a sovraccaricare il viso con il make up per cercare di coprire le imperfezioni che cominciano a fare capolino. Ci sono le rughe che cominciano a palesarsi sulla fronte e le cosiddette zampe di gallina che interessano il contorno occhi. Persino le labbra diventano più secche e rugose, così come la porzione di viso ad esse adiacente. E che dire poi degli zigomi, che tendono a perdere la loro naturale tonicità?

Per alcune la risposta si trova in piccoli interventi di chirurgia plastica, per altre nelle creme o nei filler revitalizzanti reperibili anche in farmacia. Altre ancora, invece, si affidano ad un’elaborata combinazione di fondotinta, terra, cipria e blush, rischiando tuttavia di apparire più agée. Il segreto è infatti quello di usare una minima quantità di prodotto, ma nella maniera più corretta, così da non opprimere eccessivamente la pelle. Ecco, dunque, come sfoggiare zigomi più alti e tonici con il blush ma anche con qualche semplicissimo e veloce esercizio di ginnastica facciale.

Applicazione del blush effetto lifting

Per far sì che il blush ci aiuti a rimpolpare gli zigomi dovremmo tenere conto essenzialmente di tre parametri, per così dire. Innanzitutto, sarebbe da preferire un prodotto in crema e nella nuance rosata, da stendere picchiettandolo con le dita. A tal proposito, se per l’effetto incarnato salutare sarebbe bene sorridere in fase di applicazione, per quello liftante bisogna agire sulla parte alta dello zigomo. Tra l’altro, però, facciamo attenzione: se non abbiamo guance particolarmente pronunciate meglio evitare il primo metodo, perché si rischia di rendere il viso più spigoloso.

Detto questo, non dovremmo tenere conto solo della zona di applicazione del blush, ma anche appunto scegliere la nuance e la consistenza più corrette. Come anticipavamo, la texture consigliata è quella in crema e non solamente perché risulta più facile da stendere. La formulazione cremosa tende infatti ad essere assorbita più rapidamente dalla pelle, senza dar luogo all’odioso effetto stratificazione. Per non rischiare di appesantire il volto, comunque, il primo passo è quello di cominciare stendendo solo una piccola quantità di prodotto.

Possiamo anche iniziare con il blush in crema e poi aggiungere un tocco di quello in polvere, sfumando entrambi delicatamente con le dita. In alternativa, se non vogliamo sporcarci le mani, via libera all’utilizzo di un pennello, meglio se duo fibre. Questa caratteristica non è affatto superflua, perché proprio la differente lunghezza delle setole permette un’applicazione del prodotto più controllata.

Zigomi più alti e tonici con il blush ed un alleato esercizio facile e veloce per aiutarci a definirli

Tuttavia, il make up non è l’unico alleato da chiamare in causa quando si tratta di dare agli zigomi un tocco revitalizzante. Ci sono infatti anche alcuni esercizi di ginnastica facciale che potrebbero essere d’aiuto e non rubano nemmeno molto tempo. Il consiglio è quello di praticarli prima dell’applicazione dell’abituale crema da giorno o da notte, oppure ottimizzare i tempi e fare le due cose insieme. Nello specifico, comunque, non dovremo fare altro che apporre gli indici proprio sugli zigomi e sorridere, tornando poi ad un’espressione normale.

Questo semplicissimo movimento dovrebbe essere ripetuto per soli 2 minuti e accostato eventualmente ad altri esercizi di yoga facciale per beneficiare di un viso più giovane. In effetti, quanto abbiamo finora detto per gli zigomi, può valere ad esempio anche per labbra. Chi le ha troppo sottili potrebbe scegliere un rossetto effetto filler senza per forza cedere alla chirurgia estetica. Se invece il problema fossero le rughe del contorno labbra, basterebbe vedere specifici esercizi per migliorare quell’aspetto. Un discorso analogo vale infine anche per la zona occhi. Il make up aiuta a ingrandire gli occhi piccoli e a nascondere le palpebre cadenti, mentre la ginnastica potrebbe ridurre le fastidiose zampe di gallina.