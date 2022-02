Per avere un girovita perfetto a partire dai 40 anni è necessario praticare almeno uno di questi 3 sport 30 minuti al giorno

Fare una costante attività fisica fa bene a tutte le età e dovrebbe essere presente nella vita di tutti i giorni. Soprattutto nella vita di quelle donne che dopo una certa età a causa di stress, gravidanze ed equilibri familiari non riescono a mantenere un peso costante.

Molte, infatti, rinunciano alla cura del proprio corpo per mancanza di tempo, in realtà basterebbero pochi minuti al giorno per ottenere degli effetti immediati sulla propria salute.

Svolgere con costanza questi allenamenti

Non è necessario iscriversi in palestra per perdere peso e avere la pancia piatta. Basterebbe essere puntuali e correre qualche ora al parco tutte le settimane.

Stessa cosa potrebbe dirsi per affinare il giro vita appesantito dal trascorrere del tempo. Sarebbe sufficiente svolgere con regolarità alcuni esercizi, non solo in palestra. Munirsi a casa degli attrezzi giusti è il passo necessario da compiere per abbattere la pigrizia, altrimenti pagare un abbonamento in palestra sarà la soluzione ideale.

Gli esercizi di acquagym o di fitness in acqua sono tra i più diffusi tra le donne over 40. Grazie al contatto con l’acqua il corpo compie sforzi più naturali e al contempo si rafforzano muscoli e apparato scheletrico. Infatti, lavorare in acqua permetterà alle articolazioni di essere più leggere e meno sotto sforzo. Il girovita verrà massaggiato dai movimenti in acqua e in breve tempo ne avremo dei benefici.

Grazie agli esercizi di gambe, addominali e glutei, la famosa GAG, potremmo ottenere dei risultati immediati sia in casa che in palestra. Nel primo, caso sarà necessario acquistare una piattaforma step per svolgere gli esercizi tra le pareti di casa nostra. Inoltre, esistono molti tutorial che ci permetteranno di svolgere delle sessioni mirate su gambe e glutei. Allenando questi ultimi potremo avere dei muscoli addominali più tonici e un girovita perfetto.

Per avere un girovita perfetto a partire dai 40 anni è necessario praticare almeno uno di questi 3 sport 30 minuti al giorno

Anche praticare con costanza lo spinning in palestra ci consentirà di migliorare il nostro girovita.

La pedalata in bicicletta, infatti, aiuta ad allenare i muscoli delle gambe sia nella parte inferiore che superiore e anche le pareti addominali ne saranno coinvolte. Anche se abbastanza impegnativo, lo spinning è un vero toccasana per i nostri muscoli e per perdere tossine e calorie.

Non è molto il tempo che dovremmo impiegare per vedere i primi risultati. È necessario però essere costanti e decidere che ad un certo momento della giornata dovremmo praticare 30 minuti di attività fisica per il nostro benessere. Quindi, scegliamo la palestra sotto casa se siamo troppo pigri per andare in un altro quartiere o acquistiamo gli attrezzi giusti.

Dunque, ecco perché per avere un girovita perfetto a qualsiasi età è necessario svolgere una qualsiasi attività fisica con costanza.