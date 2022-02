Depuriamo fegato e reni con questa spremuta che andrebbe bevuta ogni mattina a stomaco pieno per espellere le tossine in eccesso

La salute del fegato e dei reni è molto importante per il buon funzionamento del nostro organismo. Il fegato è il più grande organo del nostro corpo. La sua funzione principale è la sintesi delle proteine e la depurazione del sangue da sostanze tossiche. Ancora, produce la bile, indispensabile per la digestione, e fattori utili alla coagulazione. I reni, invece, si occupano di filtrare il sangue ed espellere le scorie in eccesso presenti nell’organismo tramite l’urina.

I sintomi di un cattivo funzionamento

Spesso capita che questi due organi vengano sovraccaricati da una vita sbagliata, con un’alimentazione scorretta e una sedentarietà cronica. Questo potrebbe essere un problema e anche la fonte di alcuni nostri malesseri. Quando i reni, per esempio, non funzionano più come dovrebbero, allora si potrebbero percepire diversi sintomi. Come stanchezza cronica e sonnolenza, nervosismo, perdita di appetito, gambe gonfie, nausea a vertigini. Per questo, per evitare più gravi e particolari ripercussioni, è bene avere uno stile di vita sano e mantenersi in forma ogni giorno.

L’alimentazione giusta

Un’alimentazione mirata alla depurazione di fegato e reni potrebbe essere una buona soluzione per mantenerci in salute. Per questo, ci sono alcuni cibi che sono particolarmente indicati. Consumare frutta e verdura a volontà aiuta molto. Sono particolarmente indicati finocchi, cetrioli, cicorie e radicchio rosso. Ridurre considerevolmente il consumo di sale nei pasti aiuterebbe anche nel caso di ritenzione idrica e per drenare le gambe gonfie. Aumentare l’assunzione di tisane allo zenzero o all’ortica sarebbe utile per l’eliminazione delle tossine. Oppure, utilizzare l’olio extravergine di oliva per condire il cibo. Ridurre i grassi animali, privilegiando carni madre e con pochi grassi è un altro consiglio degli esperti. Infine, limitare al minimo il consumo di cibi grassi, unti e fritti, così come l’alcool. Ma, alcuni studi sostengono che, oltre ad una dieta salutare e bilanciata, una particolare spremuta mattutina possa essere particolarmente indicata per la depurazione di reni e fegato.

Depuriamo fegato e reni con questa spremuta che andrebbe bevuta ogni mattina a stomaco pieno per espellere le tossine in eccesso

Il prezzemolo è un potentissimo antiossidante e favorisce la buona salute delle cellule dei reni. Ricco di minerali, betacarotene, clorofilla e vitamina C. È anche un ottimo diuretico. Ecco, questo è il primo ingrediente di questa miracolosa bevanda depuratrice. L’altro è il limone, ricco di vitamina C e A che aiutano a rinforzare i vasi sanguigni. Basteranno 5 rametti di prezzemolo messi sul fuoco con dell’acqua. Una volta portata ad ebollizione, bisognerà filtrarla e aggiungere il succo di limone. Depuriamo fegato e reni con questa spremuta, ovviamente dopo averla fatta raffreddare o avendone già pronta una scorta in frigo.