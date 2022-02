Grande protagonista di tantissime ricette della tradizione italiana la cipolla è uno degli “odori” più utilizzati in cucina.

Nei sughi, negli stufati, sulla pizza può essere davvero straordinaria e difficilmente potremmo sostituirla con qualcosa di simile.

Oltre ad essere un ingrediente in grado di donare un sapore e un profumo inconfondibile a tante pietanze da molti, è apprezzata anche da sola.

I cipollotti sott’aceto, ad esempio, sono spesso protagonisti negli aperitivi o negli antipasti così come gli strepitosi anelli di cipolla fritti.

Tuttavia, molti la evitano e non solo perché non è proprio il massimo se abbiamo in programma una serata galante.

Oltre a “regalare” un alito poco gradevole, infatti, la cipolla per alcuni potrebbe risultare piuttosto pesante e scarsamente digeribile. Questo potrebbe significare anche gonfiore e acidità di stomaco.

Rendere la cipolla super digeribile, però, è possibile grazie a un metodo da tenere bene a mente.

Un bulbo di benessere

La cipolla, però, non è soltanto un ortaggio “nemico” della digestione o dei baci appassionati.

Anzi, potremmo dire che è proprio un concentrato di benessere.

Gran parte dei suoi potenziali benefici sarebbero da ricondurre all’alto contenuto di allicina.

Questa molecola sarebbe in grado di ridurre il colesterolo nel fegato e avrebbe proprietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche e antinfiammatorie.

L’allicina contribuirebbe, inoltre, a mantenere una buona salute cardiovascolare, tenendo a bada la pressione alta.

Insomma, il rapporto “rischi-benefici” sembrerebbe piuttosto sbilanciato verso i secondi.

Soprattutto se i rischi di cui abbiamo già parlato possono essere ridotti al minimo grazie ad un fantastico trucchetto di cucina.

Così come per i ceci ed i fagioli, infatti, possiamo renderla digeribilissima con un passaggio ben preciso.

Rendere la cipolla super digeribile e pronta da utilizzare per qualsiasi ricetta è possibile grazie a questo metodo poco conosciuto

Per chi già avesse abusato di cipolla in abbondanza ed ora avesse a che fare con pancia gonfia e flatulenze, esiste un ottimo rimedio naturale.

Per tutti gli altri, non serve che prendere carta e penna e ricordarsi di seguire i consigli che seguono.

Possiamo nettamente aumentare la digeribilità della cipolla evitando di farla soffriggere nell’olio.

Per utilizzarla all’interno di diverse ricette, basterà svolgere una semplice operazione preliminare.

Dovremo infatti tagliarla nel modo che preferiamo e che ci serve per la nostra ricetta.

A questo punto non dovremo far altro che farla appassire, facendola bollire qualche minuto in un pentolino d’acqua.

Basteranno 5 minuti scarsi a fuoco vivace.

Una volta che l’acqua sarà evaporata, la nostra cipolla avrà perso gran parte della sua acidità e sarà pronta per essere utilizzata come vogliamo.

Digerirla non sarà più un problema, a differenza di quanto potrebbe pensare il nostro partner.