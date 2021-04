Ormai è abitudine di molti quella di effettuare le pulizie complete della casa nel periodo primaverile.

E non è un caso, perché questo è davvero il momento migliore per mettere un po’ di ordine e riorganizzare gli spazi. Pulire a fondo gli ambienti e liberarsi di oggetti inutili sono considerati gesti di buon auspicio, per iniziare nel modo giusto la nuova stagione.

Certo, costa un po’ di fatica ma alla fine ne varrà la pena. Oggi sveleremo una chicca particolare che può aiutarci in questo compito. Infatti, fare le pulizie di primavera sarà un gioco da ragazzi se si utilizza questo prodotto che tutti abbiamo in bagno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a spostare mobili pesanti

Uno dei lavori più ardui è sicuramente quello di pulire nei punti più difficili da raggiungere.

Molti tendono a tralasciare la polvere e la sporcizia annidata sotto i mobili, o dietro di essi. Anche se non sono in prima vista e nessuno noterebbe la differenza, per chi ci tiene ad una pulizia profonda è fondamentale riuscirci.

La parte più difficile è quella di spostare i mobili, perché spesso si tratta di armadi, comò o elettrodomestici molto pesanti. E se non si è almeno in due, o in tre, diventa davvero impossibile. Anzi si rischia grosso a svolgere queste operazioni, perché strappi e colpi della strega sono dietro l’angolo.

Per evitare movimenti bruschi che causerebbero inevitabili mal di schiena, può venirci in aiuto un prodotto che viene spesso sottovalutato.

Fare le pulizie di primavera sarà un gioco da ragazzi se si utilizza questo prodotto che tutti abbiamo in bagno

Stiamo parlando del borotalco. Può sembrare una sciocchezza, ma è molto utile per non affaticare inutilmente la schiena durante lo spostamento di mobili ed elettrodomestici. Sia che si tratti di pulizie di primavera, o anche in caso di trasloco.

Infatti, basta versarne un po’ a terra vicino alla base dei mobili che vogliamo spostare.

In questo modo riducendo l’attrito, spostarli sarà un gioco da ragazzi. E soprattutto possiamo farlo da soli, senza eccessivi sforzi.