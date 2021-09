Chi segue i social network più popolari, come Tiktok e Instagram, si sarà accorto di come i loro contenuti sono in grado di anticipare tendenze. Basta che un influencer pubblichi una foto con un paio di scarpe o un rossetto e quel prodotto va in cima alle classifiche delle vendite.

Se vogliamo sapere quale sarà la moda dell’autunno, basterà aprire i Reels di Instagram. Ci renderemo conto di quali modelli di abbigliamento e di quali colori di smalti saranno di tendenza. Noi di Proiezionidiborsa oggi vogliamo svelare un piccolo segreto spiegandovi che ritorna dagli anni ’90 questa tendenza di bellezza che sta impazzando sul web.

Dopo l’oblio ritorna questo segreto di bellezza di molte influencers

Se pensiamo agli anni ’90, a molti di noi vengono in mente abiti coloratissimi, maglie corte, scarpe con le zeppe, ombretti colorati e molto altro. Per un momento negli anni ’90 ha preso piede una tendenza molto particolare poi caduta nel dimenticatoio. Ora questa tendenza si sta imponendo prepotente nello stile di molti giovani, vediamo assieme di che si tratta.

Stiamo parlando dell’utilizzo delle lenti a contatto colorate, che nell’ultimo anno sono tornate prepotentemente di moda. Molte star hanno iniziato quasi per gioco a cambiare il colore degli occhi con le lenti e questa tendenza ha preso piede tra giovani e giovanissime. Influencer celeberrime, come Camihawke, ad esempio, non fanno mistero di indossare frequentemente lenti colorate, mentre molti makeup artist le usano per creare trucchi originali ed eccentrici.

Ritorna dagli anni ’90 questa tendenza di bellezza che sta impazzando sul web

Ora in molti negozi di ottica sono apparse di nuovo in vendita linee di lenti a contatto colorate sia usa e getta che mensili, sia graduate che normali, sia di colori naturali che colori visivamente finti: possiamo giocare e sperimentare, l’importante è che si tratti di lenti sicure e controllate.

Il nostro consiglio è di scegliere sempre lenti che abbiano un effetto naturale e di preferire colori come il grigio e il verde per evitare un effetto troppo artificiale e soprattutto di abbinare le lenti al resto del make up. In questo articolo abbiamo visto quali sono i colori giusti per il colore degli occhi.

Grazie a questo trucchetto di bellezza potremo giocare e creare stili davvero unici. Se abbiamo sempre desiderato avere gli occhi verdi oppure viola, ora possiamo, anche se solo per gioco e solo per poche ore.