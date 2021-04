Chi si prende cura delle piante di casa lo sa, parassiti e bruchi sono un vero tormento per i vegetali.

Voraci e velocissimi, i bruchi rosicchiano le foglie indebolendo tutto l’arbusto. Oltre che ad un danno estetico, questi piccoli esseri striscianti intaccano la salute della pianta stessa.

Un fenomeno, quello dei bruchi che prima o poi colpisce chiunque abbia, ad esempio, una pianta di rose in giardino o sul balcone. In questo caso, i bruchi, chiamati anche argide della rosa, proliferano rapidamente ed infestano la pianta. Se non si combattono subito e in modo efficace si prevede una vita breve per la sfortunata pianta presa di mira dalle argide.

Per arginare tale problematica, la Redazione ha scovato per i suoi Lettori, un metodo naturale ed economico che promette di eliminare finalmente gli insetti e i parassiti. In breve tempo, si riuscirà a garantire una lunga vita agli arbusti.

Siamo pronti, ora, a capire perché sarà facile dire addio a bruchi e parassiti dalle piante con questo metodo naturale, veloce ed economico che sta spopolando.

Un composto davvero efficace

Questo metodo prevede un macerato di pepe nero e aglio. L’odore non è piacevolissimo, soprattutto per chi non ama l’aglio ma l’effetto è assicurato. Per realizzare il composto magico, servirà:

a) 4 spicchi d’aglio;

b) 30 grani di pepe nero;

c) mezzo litro di acqua;

d) uno spruzzino.

Innanzitutto, tritare anche grossolanamente il pepe e schiacciare gli spicchi d’aglio. Versare l’acqua e lasciare macerare in un contenitore chiuso per almeno mezza giornata, circa 12 ore.

A questo punto, filtrare e versare il liquido nello spruzzino. La miscela è pronta e la guerra ai parassiti può cominciare. Spruzzare il liquido sulle foglie e sugli insetti. In poco tempo la pianta sarà libera dagli scomodi abitanti.

Se “Addio a bruchi e parassiti dalle piante con questo metodo naturale, veloce ed economico che sta spopolando” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Rose belle e rigogliose grazie a questi trucchetti semplici ma molto utili”.