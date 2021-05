L’estate si avvicina sempre di più, le giornate sono sempre più calde e soleggiate ed il nostro umore sicuramente ne trae beneficio.

Quando pensiamo alla stagione estiva, tendiamo subito a pensare alla frutta che ritorna sulle nostre tavole, succosa, dissetante e dolce.

Se siamo delle persone curiose non ci tiriamo indietro e proviamo gusti nuovi, è sempre bello provare nuove cose.

È questo il frutto dell’estate dissetante e dal gusto agrodolce che solo in pochi conoscono, è arrivato il momento di provarlo.

Kiwano

Il kiwano, chiamato anche cetriolo africano oppure melone cornuto, è un frutto originario dell’Africa sudorientale che sta da qualche anno conquistando sempre più l’attenzione degli appassionati di frutta esotica.

Per aprirlo dovremo procurarci un coltello e tagliarlo a metà, possibilmente in orizzontale.

Il colore al suo interno è verde; è ricco di semi e ha una consistenza gelatinosa, mentre la buccia ha spine dure e molto caratteristiche.

I semi, anche se numerosi, sono commestibili e morbidi quindi non ci sarà bisogno di toglierli, possono essere consumati così come sono.

Questo frutto è costituito per il 90% d’acqua, vitamine e di antiossidanti, ottimo per il caldo estivo, per dissetarsi e reidratarsi dopo aver praticato sport.

Proprio durante l’estate può essere d’aiuto a chi soffre di pressione bassa, favorendo un giusto equilibrio idrosalino necessario per il nostro sistema.

Il sapore non è intenso, proprio per la grande quantità d’acqua che contiene al suo interno e per alcuni aspetti può ricordare quello della banana.

Come si mangia

Come anticipavamo basterà semplicemente, dopo averlo tagliato a metà, estrarre la sua polpa con un cucchiaino e gustarlo così.

Altrimenti, si può anche utilizzare per condire insalate, preparare smoothies, cocktail o frullati.

Possiamo anche aggiungerlo allo yogurt rendendolo così un gustoso e salutare spuntino, ottimo ad ogni ora della giornata.

