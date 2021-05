Nulla può aiutare a rendere il balcone accogliente e bello da fare invidia come una rigogliosa composizione floreale. E infatti non è di certo un caso se in queste settimane sono tutti alla ricerca delle migliori piante da esterno per aggiungere quel tocco di colore in grado di cambiare in meglio tutta la disposizione del terrazzo. Del resto questo è il periodo migliore per fare queste scelte e metterle in pratica, dato che ci avviciniamo all’estate e alla bella stagione. Che quindi ci permetterà di goderci i nostri spazi esterni molto più a lungo di come siamo stati abituati a fare fino ad ora.

Il colore più adatto

La scelta delle piante da comprare per il balcone non è sempre semplice. Dobbiamo infatti considerare alcuni fattori, in primis il periodo in cui ci troviamo. E dunque acquistare specie che crescano rigogliose in questa stagione. E poi dobbiamo capire quale colore si potrà sposare meglio con il nostro terrazzo o giardino. Oggi parleremo delle ortensie, pianta perfetta da coltivare a inizio estate, e di come farle ottenere un colore talmente particolare e suggestivo che difficilmente stonerà con il resto dei fiori presenti in terrazzo. Ma che al contrario esalterà tutti gli altri colori, regalando uno spettacolo mozzafiato. Infatti per avere in balcone ortensie di un blu mare intenso e sgargiante basta servirsi di questa tecnica infallibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Fili di acciaio

Esistono dei rimedi naturali che possiamo usare per cambiare colore alle foglie di questa pianta meravigliosa. Oggi però non ci conteremo tanto su come passare dal rosa al blu, o viceversa, quanto piuttosto su come rendere il colore che già presenta la pianta, mille volte più intenso e accattivante. Difatti è possibile fare anche questo, e il metodo è davvero semplicissimo. Vediamo infatti come per avere in balcone ortensie di un blu mare intenso e sgargiante basta servirsi di questa tecnica infallibile. Quello che ci permette di fare questa apparente magia non è altro che il risultato dell’alterazione del pH della pianta, attraverso reazioni chimiche ben precise.

Infatti aggiungendo al terreno determinati ingredienti si otterranno reazioni conseguenti. Per l’obbiettivo di oggi non dovremo far altro che mettere nel vaso, o comune vicino le radici dell’ortensia, dei regolari fili d’acciaio, e ricoprirli del tutto. Con il passare del tempo questo materiale entrerà a contatto con la pianta tramite le radici, scaturendo la reazione che modificherà il colore dei fiori. In poco tempo noteremo come il vecchio blu opaco e spento dell’ortensia, si trasformerà in un blu acceso e a tratti accecante. Provare per credere. È incredibile infatti ma per avere in balcone ortensie di un blu mare intenso e sgargiante basta servirsi di questa tecnica infallibile.