Alcune volte tagliamo i capelli per necessità. Ad esempio, quando la fibra capillare è molto fragile, oppure ci accorgiamo che le nostre punte sono secche e rovinate.

Altre volte, invece, sentiamo la necessita di stravolgere completamente la nostra chioma. Un cambiamento radicale, per osare ed essere sempre alla moda. Ad esempio, tagliare i capelli corti o cortissimi, potrebbe essere un modo per modificare radicalmente il proprio look, a qualunque età.

Oltre a far apparire il naso più piccolo e nascondere i difetti questi tagli di capelli ringiovaniscono il viso

Che sia per necessità o per cambiare il proprio aspetto, non è sempre facile scegliere il giusto taglio di capelli. Trovare qualcosa che valorizzi i punti di forza del nostro viso e nasconda, o camuffi, quelle piccole imperfezioni che proprio non ci piacciono.

Ad esempio, se abbiamo un naso importante, storto, con gobba, ecc., possiamo cercare un taglio di capelli che distolga l’attenzione dalle piccole imperfezioni. Naturalmente, il taglio deve essere scelto in base al tipo di naso e alla conformazione del viso.

Quale taglio scegliere

Sappiamo che ogni naso ha la sua particolarità. Ad esempio, per le donne che hanno una piccola gobbetta, più o meno sporgente, non sarebbero indicati i capelli lisci e pari.

Al contrario, le onde sono un ottimo modo per distogliere l’attenzione dal naso. Ma facciamo attenzione, perché esagerare con il riccio potrebbe essere controproducente.

Se, invece, abbiamo un naso largo, sarebbero sconsigliati i tagli molto corti e i capelli troppo lisci. Un’ottima idea potrebbe essere quella di creare un ciuffo voluminoso. In questo modo si distoglie l’attenzione dal naso.

E se si possiede un naso con più di una irregolarità? In questo caso, sarebbero indicati un taglio asimmetrico, un ciuffo laterale molto voluminoso e delle onde leggere. Oltre a far apparire il naso più piccolo, queste accortezze addolciranno i tratti del viso.

L’importanza del make up

Non solo il taglio di capelli, ma anche il make up è fondamentale per nascondere qualche piccolo difetto. Infatti, utilizzando la tecnica del contouring, possiamo creare una serie di luci e ombre, perfette per rendere meno evidenti le irregolarità di un naso importante.