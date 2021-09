L’estate è ormai alle porte, ma questo non significa ritornare a trascurare il proprio corpo e perdere tutta la tonicità guadagnata con tantissima fatica. Spesso è solo difficile riuscire a trovare il tempo di fare tutte le cose, tra cui un buon allenamento per gambe, glutei e addominali. Esiste un workout davvero sbrigativo che è possibile ripetere quotidianamente o a giorni alterni, per mantenere il corpo allenato e in salute.

Semplicemente, per avere glutei e addominali tonici velocemente bastano questi semplici esercizi mattutini da fare a casa o al parco. Ecco, quindi, quali movimenti effettuare e tutto il necessario per un corpo super tonico nei punti giusti.

I primi due velocissimi esercizi del circuito

Si inizia con il Jumping Jack, ossia saltelli sul posto con gambe e braccia che si aprono e chiudono in alternanza. Si tratta di uno degli esercizi più famosi e praticati di sempre e ne bastano solo 3 serie da 10 esercizi ciascuno. Dopo una brevissima pausa è possibile, invece, passare all’esercizio successivo.

Avanti con il Criss Cross Crunch in piedi, per cui occorreranno sempre 3 serie da 10 movimenti ciascuna. In posizione eretta sul pavimento bisogna sollevare il primo ginocchio verso il petto e, contemporaneamente, toccarlo con il gomito del braccio opposto. Le mani sono dietro la nuca e a muoversi sono solo i gomiti delle due braccia. Bisognerà congiungere ciascun gomito con le ginocchia della gamba opposta, sempre respirando correttamente e lentamente.

Come proseguire questo workout mattutino per addominali e gambe allenate

A questo punto bisognerà nuovamente ripetere il Jumping Jack per lo stesso numero di volte indicato in precedenza.

Il quarto esercizio sono le flessioni laterali, ossia piccoli piegamenti della parte superiore del busto lungo la sinistra e la destra dei fianchi. Chi è a casa può collocare un bastone dietro la schiena e reggerlo con le mani ben salde per restare dritto e agevolare il movimento. Il numero di serie e di ripetizioni sono gli stessi.

Per avere glutei e addominali tonici velocemente bastano questi semplici esercizi mattutini da fare a casa

A questo punto occorrerà eseguire nuovamente il Jumping Jack ed effettuare 3 serie da 10 esercizi per come spiegato in precedenza.

Bisognerà terminare il tutto con alcune torsioni del busto che è possibile effettuare con il bastone a casa o senza all’esterno. Collocarlo dietro il collo come spiegato e, con il busto dritto, ruotare il corpo verso destra e sinistra. Effettuare 3 serie da 10 esercizi in totale.

Infine, per non avere nessuna scusa, bastano solo 3 minuti al giorno per questi esercizi con cui tutti possono allenare il corpo senza troppa fatica.