Fare anche solo poco movimento giornalmente è molto importante per mantenere il corpo in salute. Questo discorso vale anche per lo stretching, un allenamento specifico per allungare i muscoli e migliorare l’elasticità del corpo. Bastano solo 3 minuti al giorno per questi esercizi con cui tutti possono allenare il corpo senza troppa fatica. Ecco subito quali movimenti ripetere possibilmente all’inizio della giornata.

Tricipiti

In posizione perfettamente eretta e con i piedi leggermente separati, piegare il braccio dietro la schiena. Bisognerà toccare la scapola del braccio opposto. Se necessario è possibile usare l’altro braccio come spinta per agevolare il contatto tra mano e scapola opposta. Restare così per 15 secondi.

Deltoide

Sempre in posizione eretta e con le gambe leggermente divaricate piegare il braccio orizzontalmente verso l’altra spalla e mantenerlo dritto. Con il palmo dell’altra mano spingere il gomito per agevolare il movimento. Mantenere la posizione per altri 15 secondi.

Quadricipite

Occorrono solo 3 minuti al giorno per questi esercizi con cui tutti possono allenare il corpo senza troppa fatica. Il terzo movimento è lo stretching del quadricipite. Dritti sul tappeto, piegare il ginocchio con la gamba verso dietro. Il tallone deve toccare il gluteo e bisogna reggerlo con la mano. Mantenere la posizione per 20 secondi e ripetere con la gamba opposta.

Affondi

In posizione eretta spingere il corpo in avanti piegando una gamba e stendendo quella posteriore. Il peso è distribuito tra la gamba piegata a 45 gradi davanti al corpo e quella posteriore stesa. Posizionare le braccia sul ginocchio per restare in equilibrio. Mantenere per 15 secondi e cambiare gamba.

Il cobra

La posizione del cobra è molto famosa nello stretching, ma anche nello yoga. Stendere il corpo a pancia sotto sul tappeto. Alzare il busto e la testa e posizionare le braccia con i palmi a contatto con il tappeto. I piedi sono stesi con il dorso a contatto con il tappetino. Mantenere 15 secondi questa posizione e riscendere.

Cane a testa in giù

In posizione eretta scendere con il corpo in avanti, la testa in giù e le mani aperte a contatto con il tappeto. Bisogna disegnare con il corpo un angolo di 45 gradi. Mantenere il corpo in questa posizione per 30 secondi.

Lo stretching

Questi esercizi migliorano la circolazione e il funzionamento di sistema muscolare e articolazioni. I benefici sono anche sul sistema respiratorio e su quello nervoso. Per sapere invece come avere braccia, gambe e glutei tonici con un solo accessorio economico, ecco subito un altro allenamento.