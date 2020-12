Chissà quante volte in questi giorni, ci sarà capitato di sentire arrivare dai nostri bagni degli odori poco piacevoli. Le piogge abbondanti hanno infatti messo a dura prova sia il suolo, che le reti fognarie di molte delle nostre città. Per avere gli scarichi di casa sempre profumati basterà semplicemente un goccio di questo succo, che solitamente assumiamo per il nostro organismo. Lasciamo da parte prodotti chimici e invasivi e utilizziamo il limone, come facevano i nostri nonni.

L’utilizzo millenario del limone in casa

Abbiamo importanti documentazioni storiche che ci ricordano come, nel buio del nostro Medioevo, gli Arabi utilizzassero già i limoni per la pulizia. Non è una novità che questo agrume fosse già allora un vero e proprio simbolo delle tradizioni mediterranee. Uno dei suoi primissimi usi è quello legato al lavaggio delle mani, dopo aver consumato i pasti. Ancora oggi, se ci pensiamo, al ristorante, ci forniscono una salvietta imbevuta di limone, dopo avevo degustato il pesce.

Un segreto delle case di campagna

Per avere gli scarichi di casa sempre profumati basterà semplicemente un goccio di questo succo, utilizzandolo come facevano le nostre nonne. Quando, infatti, non c’erano i collegamenti alla rete fognaria comunale, non era facile combattere gli olezzi provenienti dagli scarichi. Ecco, allora che possiamo spremere un limone, o usare il succo già pronto per:

profumare il lavello della cucina;

igienizzare e profumare gli scarichi della doccia, del wc e del bidè;

mantenere una corretta manutenzione delle tubature, unendo al limone, dell’acqua calda ed il bicarbonato.

Le macchie insistenti sull’acciaio della cucina

Attenzione, però che il nostro amico limone è anche un potente alleato per rimuovere le macchie più ostinate sul lavello e su tutte le superfici in acciaio della nostra cucina. Qui, dobbiamo veramente fare attenzione, perché molti dei prodotti specifici che usiamo, sono anche tossici. Nel lavello e sulle superfici circostanti, depositiamo cibo e alimenti, che poi andremo a cucinare. Lasciare inavvertitamente dei depositi di detergenti chimici, può anche farci rischiare delle intossicazioni. Ecco, allora, fare al caso nostro una bacinella con dell’acqua tiepida, del limone, e, anche del sale. Con un panno morbido, passiamo le superfici e le parti sporche e, andremo a eliminarle, in maniera naturale e assolutamente economica. Cogliamo l’occasione per suggerire la lettura dell’approfondimento sull’utilizzo della fecola di patate e alla pulizia di casa.

