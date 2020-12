Abbiamo visto nei giorni scorsi una serie di suggerimenti utili per depurare il nostro organismo dopo gli eccessi delle feste. Tisane, zuppe e minestroni sono particolarmente indicati per placare l’iperattività del nostro intestino in questo periodo. E, non è ancora finita, visto che ci aspettano ancora San Silvestro e Capodanno. Ottime le tisane e perfetti i decotti ma nulla ci depura dalle feste natalizie come questa bevanda semplice e quasi a costo zero: acqua e limone. Non è sicuramente una novità, ma, proprio perché è un rimedio così semplice, alle volte ce ne dimentichiamo. Ma, soprattutto non lo assumiamo quando dovremmo: cioè alla mattina appena alzati.

Un trio d’attacco delle meraviglie

Permettendoci di andare ad attingere al mondo del calcio, ricordiamo il trio delle meraviglie che attaccherà l’area dei grassi e delle tossine:

acqua e limone alla mattina;

minestre e zuppe di verdure di stagione ai pasti;

tisane e decotti dopo cena.

I nostri Esperti propongono tre soluzioni alimentari naturali che possono prevenire, oltre a curare eventuali problemi gastrici, digestivi e intestinali. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda i minestroni, potremo recuperare e riutilizzare le verdure avanzate durante i festeggiamenti.

Acqua e limone alleati per le feste

Ottime le tisane e perfetti i decotti ma nulla ci depura dalle feste natalizie come questa bevanda semplice e quasi a costo zero, se non soffriamo di gastrite. Ricordiamo, infatti che il limone è un potente alleato dell’organismo, ma è anche uno dei peggiori nemici per chi soffre di problemi di stomaco. Suggeriamo l’assunzione di acqua e limone a stomaco vuoto, appena alzati per permettere al nostro organismo di:

introdurre Vitamina C per potenziare le difese immunitarie;

depurare il fegato;

stimolare il metabolismo e aiutare l’intestino nelle sue funzioni;

eliminare le tossine, favorendo la diuresi.

Rimandiamo i Lettori all’approfondimento sulle migliori tisane da assumere dopo i pranzi festivi.

