Il termine “pancia da stress” è spesso abbinato al collega “cibo spazzatura”, perché i due concetti sono legati e accomunati. Tutto avviene lungo l’asse cervello-intestino, una sorta di treno che ferma poi lungo le stazioni del nostro organismo. Stazioni, che, in questo caso, purtroppo diventano affollate di malesseri vari. Se le feste non hanno contribuito a eliminare la pancia da stress ma l’hanno accentuata ecco come intervenire con qualche consiglio utile della nostra Redazione.

Perché pancia da stress

Può capitare che, nonostante una dieta apparentemente equilibrata, la pancia non ci abbandoni. Questo periodo dell’anno non è solitamente il più indicato per analizzare le cause della pancia, date le pietanze succulenti delle nostre tavole. Però, d’altro canto, le vacanze e le ferie dovrebbero permettere alla nostra mente di rilassarsi, abbandonare i pensieri e trasmettere al cervello sensazioni più positive. Cosa che non avviene sempre a causa anche di:

ansia e preoccupazioni;

riposo difficoltoso;

sonno agitato;

malessere psichico.

Non dimentichiamo che, spesso uno stomaco in disordine, e, relativa pancia da stress, dipendono anche dalla mancanza di sonno. O, da una qualità molto bassa di esso. Anche una digestione pesante, con relativa notte tribulata, produce ulteriore stress all’indomani.

Le complicazioni dello stress sul nostro intestino

L’intestino è il nostro secondo cervello, e, per questo, è subito pronto ad assimilare i principi e i sintomi negativi che partono dall’alto. Se le feste non hanno contribuito a eliminare la pancia da stress ma l’hanno accentuata ecco come intervenire, consultando il nostro medico. Questi sono i maggiori effetti negativi dello stress cerebrale su stomaco e intestino:

irritabilità gastrica e aumento della sensibilità della mucosa;

iperacidità dovuta allo sviluppo di gastriti e coliti;

infiammazioni dell’esofago;

maggiore facilità all’assimilazione di grassi e tossine;

minore predisposizione all’assorbimento dei nutrienti.

Questi due ultimi punti sono proprio tra le cause della pancia da stress che rischia di non mollarci: aumentano i grassi e diminuiscono i nutrienti. Ecco allora perché dobbiamo consultare il nostro medico per capire se dobbiamo rivedere la nostra dieta alla luce del nostro stato emotivo. A tal proposito, invitiamo alla lettura dell’approfondimento sottostante.

Approfondimento

Se la pancia non cala, come intervenire