Durante l’estate possiamo sentirci spesso stanchi e affaticati. Questo a volte può essere legato a un abbassamento delle difese immunitarie. In questo periodo quindi faremmo bene a fare particolarmente attenzione all’alimentazione.

Per avere difese immunitarie più forti durante l’estate questi sono i cibi da mangiare

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ogni cibo contiene tutta una serie di elementi che possono essere benefici per il nostro corpo. Tutto sta nel variare la nostra alimentazione così da assumerli tutti. Tra quelli di cui abbiamo bisogno ogni giorno ci sono il ferro e lo zinco. Questi due elementi sono alla base del nostro metabolismo e altre funzioni essenziali. Quella principale del ferro è niente di meno che il trasporto dell’ossigeno nel sangue. E proprio questo che permette al nostro corpo di funzionare, reagire e alla nostra mente di concentrarsi. Senza il ferro saremmo anche più esposti alle infezioni.

Lo zinco invece è essenziale per la digestione, la crescita, la riproduzione e come sostegno al nostro sistema immunitario. Senza di questo infatti non saremmo in grado di combattere le infezioni con la stessa efficacia.

Adesso che abbiamo capito l’importanza di questi due elementi, scopriamo quali sono i cibi che li contengono in maggiore quantità.

Cibi ricchi di ferro

Il ferro e contenuto soprattutto nella carne e negli affettati. Consideriamo, che più la carne magra più questo farà bene alla nostra salute e al nostro girovita. Anche il pesce contiene molto ferro e, come la carne, dovremmo mangiarlo tre volte a settimana. I legumi, come piselli, ceci, fagioli e lenticchie possono aumentare il ferro nel sangue. Lo stesso possiamo dire per la rucola, gli spinaci e il radicchio. Ricordiamo anche che tè, caffè e cereali integrali in quantità eccessive ci impediscono di assorbire tutto il ferro contenuto negli alimenti.

Cibi ricchi di zinco

Tra i cibi ricchi di zinco troviamo i molluschi, il fegato, la carne, i legumi e i cereali integrali. Ricordiamo anche che un’altra grande fonte di zinco è rappresentata dal latte e dai suoi derivati. Ricordiamoci però di fare attenzione, perché alcuni di questi cibi, come molluschi, carne rossa e formaggi stagionati fanno anche lievitare il colesterolo. Dobbiamo quindi consumarli moderatamente.

Abbiamo quindi scoperto che per avere difese immunitarie più forti durante l’estate questi sono i cibi che dobbiamo mangiare.

Approfondimento

Pesce delizioso che pochi comprano combatte cellulite, colesterolo alto e sbalzi di pressione