È tempo di mare e purtroppo non tutte siamo pronte per la fatidica prova costume.

A quante, infatti, restano ancora dei chiletti da smaltire, magari accumulati proprio sulla pancia.

Ogni anno, infatti, con l’arrivo della bella stagione, il pensiero di poter tornare in spiaggia e goderci le giornate di sole, ci rende subito felici.

Ma la prova costume fa poi riaffiorare insicurezze, proprio a causa di quei rotolini che proprio non siamo riusciti a buttar giù. E che proprio non riusciamo ad accettare.

E così c’è chi opta per il costume intero ma anche chi al bikini proprio non vuole rinunciare.

E allora è questo il costume perfetto per nascondere i chili di troppo sulla pancia

Diciamoci la verità! Che si preferisca il bikini o il costume intero, con il modello giusto e qualche piccolo trucchetto, possiamo sentirci al top.

Sicuramente per chi ha la pancia rotondetta, il costume intero è la scelta ideale per le giornate al mare.

Questo costume, infatti, un tempo considerato fuori moda, negli ultimi anni è tornato in auge.

Tra l’altro molti modelli presentano una fodera effetto modellante. Così da sentirci avvolte in una piacevole sensazione di sostegno a livello del ventre e dunque al top della forma.

Anche perché è d’obbligo aggiungere che i costumi interi di ultima generazione, li troviamo davvero in tanti modelli, adatti a risaltare le nostre forme e a nascondere al contempo i difetti.

E se non si vuole rinunciare al due pezzi?

Se i chili accumulati sulla pancia sono pochi e non si vuole rinunciare al bikini ecco il segreto.

Da evitare assolutamente il bikini con laccetti ed optare per un culotte a vita alta, per mascherare qualche chilo di troppo ed esaltare le forme.

È questo, infatti, il costume perfetto per nascondere i chili di troppo sulla pancia.

Ma c’è da dire che lo slip può anche non essere necessariamente a vita altissima.

Basterà uno slip che abbia circa 5 cm di tessuto laterale per nascondere la pancetta e non metterla bene in evidenza.

Il segreto in più?

Che il costume sia intero o a due pezzi, per distogliere l’attenzione dalla pancia, basterà optare per modelli asimmetrici. Questo trucchetto, infatti, catalizzerà gli sguardi sul decolleté distogliendoli dal punto vita.

