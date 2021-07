In questo articolo andremo a vedere assieme alcuni metodi di cottura che non utilizzano grassi aggiunti e sono quindi ottimi per chi ha problemi di colesterolo alto. Ecco allora come combattere il colesterolo alto con questi 3 straordinari metodi di cottura alternativi sani e salutari.

Scegliere il metodo di cottura giusto per ogni occasione

Scegliere il metodo di cottura adeguato alle pietanze che vogliamo cucinare è sicuramente la prima cosa da fare per ottenere una cucina sana ed equilibrata. Mangiare in modo sano e leggero è infatti importantissimo non solo selezionando alimenti genuini ma anche preferendo determinati tipi di cottura.

Innanzitutto, dovremmo seguire tre principi base, per scegliere la cottura giusta bisognerà: ridurre al minimo l’alterazione dei sapori; evitare la perdita di proprietà nutritive; e, per finire, evitare il più possibile l’uso di grassi aggiunti. Vediamo allora assieme come cucinare sempre in modo sano e salutare tenendo a bada i livelli di colesterolo.

Come combattere il colesterolo alto con questi 3 straordinari metodi di cottura alternativi

Il primo metodo è sicuramente quello della cottura a vapore: apporto calorico, valori nutrizionali e gusto dei cibi rimangono, infatti, sempre sotto controllo utilizzando questo metodo. Si tratta di una tecnica antica principalmente diffusa nella cucina orientale e usata spesso per la preparazione di pesce, carni bianche e verdure. Durante la cottura a vapore i liquidi presenti nell’alimento non si disperdono ma, al contrario, vengono trattenuti preservandone così i valori nutrizionali.

Un altro metodo molto interessante è poi quello della lessatura: detta anche bollitura, questa, è forse uno dei metodi più indicati per la cottura di zuppe e minestre. Attraverso questa tecnica infatti avviene una notevole perdita di sostanze nutritive, che si vanno a disperdere nell’acqua di cottura. Motivo per cui, al contrario di quanto si pensa normalmente, non dovremmo mai utilizzarla per cuocere le verdure: onde evitare la perdita di preziose vitamine idrosolubili, cioè principalmente la vitamina C le vitamine del gruppo B.

Infine, dovremo anche parlare della cottura alla griglia: grazie a questo tipo di cottura possiamo regalare alle pietanze quell’aroma affumicato davvero gustoso. Permettendoci inoltre di evitare l’aggiunta di grassi e sale, mantenendo così un basso apporto calorico e aiutando anche ad eliminare eventuali grassi in eccesso già presenti.

