Pesce delizioso che pochi comprano combatte cellulite, colesterolo alto e sbalzi di pressione

Durante il caldo estivo dobbiamo fare particolarmente attenzione ai cibi che decidiamo di mangiare. Dobbiamo evitare quelli grassi e preferire quelli ricchi di fibre e vitamine. Ce ne sono tanti che corrispondono a questa descrizione e che spesso vengono ignorati nei negozi. È il caso di questo pesce delizioso che pochi comprano che combatte la cellulite, colesterolo alto e sbalzi di pressione. Insomma perfetto per la linea e la salute in estate. Vediamo di quale si tratta e perché tutti dovremmo acquistarlo.

Che pesce acquistare

Il pesce in questione porta spesso in confusione. Infatti, lo chiamiamo merluzzo, baccalà o stoccafisso senza sapere la differenza. In realtà, si tratta sempre dello stesso pesce, ma lavorato in maniera diversa. Il merluzzo fresco conservato col sale si chiama baccalà. Invece, il merluzzo essiccato all’aria è lo stoccafisso. È su quest’ultimo che ci soffermeremo oggi. Infatti, il processo di essiccazione esalta alcune caratteristiche del merluzzo, un alleato inestimabile per la dieta e la salute del corpo.

Perché acquistare lo stoccafisso

La prima ragione per cui dovremmo comprare dello stoccafisso durante la nostra prossima visita al supermercato è il prezzo. Infatti, questo è uno dei pesci più economici. Nonostante ciò, è ricco di sapore e può essere utilizzato per un’infinità di piatti. Oltretutto, durante l’estate possiamo anche consumarlo freddo.

Se tutte queste ragioni non fossero sufficienti, lo stoccafisso, se aggiunto alla nostra dieta, può apportare degli elementi davvero preziosi.

Questo pesce delizioso che pochi comprano combatte la cellulite, il colesterolo alto e gli sbalzi di pressione

Innanzitutto, il merluzzo, e quindi anche baccalà e stoccafisso, è ricco di Omega 3. Sappiamo quindi che può aiutare la circolazione sanguigna. Infatti, favorisce lo scorrimento del sangue nelle arterie e aiuta a contrastare l’accumulo di grasso al loro interno.

Lo stoccafisso contiene anche pochi sali e pochi grassi e quelli che ci sono, sono grassi buoni. Per questo motivo è uno dei cibi meno calorici che possiamo trovare, senza sacrificare il gusto. Infatti, il baccalà fa spesso parte delle diete più comuni e popolari.

Tutte queste caratteristiche lo rendono un alleato perfetto contro la cellulite, il colesterolo alto e gli sbalzi di pressione.

Non finisce qui, questo pesce è un integratore naturale di ferro, potassio, iodio e fosforo.

Insomma, il baccalà e davvero un pesce portentoso che fa bene alla nostra salute e alle nostre tasche.

