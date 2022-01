I capelli rappresentano un vero e proprio tratto distintivo di ogni persona. Specialmente per le donne, i capelli sono simbolo di eleganza e femminilità.

Avere capelli sempre puliti e profumati senza sforzi è il sogno di ogni donna. Ciononostante, alcuni tipi di capelli necessitano più di altri di lavaggi frequenti.

Sfortunatamente, però, lavare i capelli troppo spesso usando lo shampoo potrebbe sfibrarli e danneggiarli. Per questo motivo, abbiamo precedentemente spiegato le regole per lavare tutti i tipi di capelli senza danneggiarli.

Tuttavia, può succedere di avere l’esigenza di dare una rinfrescata ai nostri capelli più spesso del solito. Ecco perché oggi vogliamo spiegare che per avere capelli puliti più a lungo ed eliminare grasso e unto bastano 4 insospettabili trucchetti che solo pochissimi conoscono.

In alcune situazioni i capelli possono sporcarsi più facilmente, ma non solo. Non dobbiamo infatti trascurare anche i cattivi odori perché i capelli purtroppo li assorbono velocemente.

Preparare determinati piatti, come ad esempio i fritti, può rendere i nostri capelli maleodoranti. Infatti, avevamo già consigliato che per eliminare velocemente l’odore di cibo dai capelli bastano 3 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai.

Se abbiamo lavato i capelli da poco e non vogliamo rifarlo subito per timore di danneggiarli possiamo ricorrere a qualche semplice ma efficace trucchetto. Scopriamoli insieme.

Soprattutto se li abbiamo grassi, la scelta migliore per avere capelli sempre puliti senza sentirci a disagio è il bicarbonato.

Questo prodotto è anche ottimo per la cura della persona. Forse non tutti lo sanno ma il bicarbonato è capace di sgrassare ed eliminare i cattivi odori dai capelli senza lavarli.

Tutto ciò che dobbiamo fare è prenderne una piccola quantità e strofinarla alla radice dei capelli. Terminiamo spazzolando i capelli e vedremo come questi appariranno di nuovo puliti in un attimo.

Succo di limone

Anche questo rimedio è perfetto se abbiamo i capelli che tendono a sporcarsi molto in fretta. Lo sconsigliamo invece in caso di capelli molto secchi o trattati con colorazioni. A questo proposito, suggeriamo 3 metodi per rivitalizzare i capelli secchi con prodotti naturali.

Uniamo il succo di mezzo limone a mezzo bicchiere d’acqua, trasferiamolo in una bottiglia con spruzzino e vaporizziamolo sulla chioma. Il limone tende a sgrassare senza fatica i capelli donando anche un piacevolissimo profumo agrumato.

Argilla saponifera

Questo particolare tipo di argilla pulisce e regala morbidezza ai capelli che si sporcano velocemente. Questo prodotto permette di avere capelli puliti e liberi dal sebo in eccesso senza usare shampoo aggressivi.

Basterà unire questa argilla ad un po’ d’acqua e miscelare il tutto. Applichiamola sui capelli umidi massaggiandoli.

Una volta risciacquati, avremo capelli leggeri in modo naturale e delicato. Usare questo prodotto regolarmente ridurrà la produzione di sebo restituendo ai capelli leggerezza ed un aspetto sano.

Talco, maizena o farina di mais

Questi 3 prodotti ci aiutano a rimuovere l’unto dai capelli in modo veloce e senza lavarli. Se abbiamo bisogno di temporeggiare fino al prossimo lavaggio, basterà applicare una piccola quantità di uno tra questi prodotti.

Lasciamo in posa per qualche minuto e spazzoliamo via i residui. Consigliamo di usare uno di questi 3 rimedi se abbiamo i capelli scuri perché lasciano meno residui rispetto al bicarbonato.